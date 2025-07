Kitálaltak a légiutas-kísérők: ezt tehetik veled a repülőgépen, ha hangoskodsz

Lehet, hogy te is már visszaszámolod a napokat a jól megérdemelt pihenésig. A repülőút azonban nem mindig csak izgalmas kaland: a hosszú sorban állás, a csomagokkal való küzdelem, a szűk tér és az időeltolódás miatti feszültség könnyen rányomhatja bélyegét az utazásra. A HuffPostnak névtelenül nyilatkozó légiutas-kísérő hölgyek azonban azt tanácsolják, ne a repülőgép fedélzetén vezesd le a stresszt, mert súlyos következményei lehetnek.

A légiutas-kísérők feladata, hogy mindenki biztonságban legyen a repülőgép fedélzetén

Forrás: Shutterstock

Ezt teheti a légiutas-kísérő egy problémás utassal

Coraline, egy tapasztalt légiutas-kísérő mesélt arról, mi történik, ha egy utas túl hangos, agresszív vagy egyszerűen nem hajlandó együttműködni a személyzettel. És igen, ez veled is megtörténhet, ha elragadnak az indulataid.

Először mindig megpróbáljuk szóval, empatikus kommunikációval csillapítani a helyzetet – mondja Coraline C, aki hét éve dolgozik légiutas-kísérőként. - Ha valami vagy valaki zavarja az utasokat, a repülőgép személyzete igyekszik megérteni, mi a probléma. A dühös, hangoskodó emberek közül ugyanis a legtöbben csak azt szeretnék, ha meghallgatnák őket.

De nem mindegy, hogyan adja elő panaszait az utas. Ha a viselkedése gyanús, a személyzet azt is megpróbálja kideríteni, hogy ivott-e alkoholt, vett-e be valamilyen gyógyszert vagy esetleg drogot – netán mindhármat egyszerre. Ezek az információk segítenek eldönteni, hogyan kezeljék a problémás személyt, és végső soron az is ettől függhet, hogy barátságos beszélgetéssel vagy rendőri intézkedéssel ér véget az incidens.

Ha a szép szó nem használ, és a repülőgép még a földön van, a következő lépés a pilóta bevonása. Egy ilyen helyzetben az is megtörténhet, hogy a rendbontó utast leszállítják a gépről, majd egyből átadják a rendőröknek.

A levegőben már nem ilyen egyszerű a légiutas-kísérők dolga

Leesa L., aki egy nagy kereskedelmi légitársaságnál dolgozik, egy igen érdekes aspektusra hívja fel a figyelmet. Bár mindent meg kell tenniük a problémás helyzetek békés rendezéséért, ha elkerülhetetlen a fizikai összetűzés, a légiutas-kísérők képesek megvédeni magukat. Erre külön kiképzést kapnak, és minden helyzetet úgy kell kezelniük, hogy a fedélzeten mindenki biztonságban legyen.

Nem szabad például ragasztószalaggal a székhez kötözni az utast, de nagyon korlátozottak a lehetőségeink, így abból kell gazdálkodnunk, amink van

– mondja Coraline, aki hozzátette, a cél mindig az erőszak elkerülése, de ha muszáj, habozás nélkül lépnek.