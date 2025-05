Tinédzserkori pattanások kezelése — A szakértő ezeket tanácsolja

Tinédzserkorban a pattanások roppant megkeserítőek lehetnek, rombolják az önbizalmat, és rettentő makacsok

1. Egy gyengéd arctisztító

A megfelelő reggeli és esti arctisztítást nem szabad elhanyagolni. Puha mozdulatokkal tisztítsd az arcodat, nagyjából egy percig átmasszírozva az arctisztítóval a bőrt, majd a lemosáshoz langyos vizet használj.

A túl meleg vagy túl hideg víz csak tovább érzékenyíti a bőrt, a törölközővel pedig véletlenül se dörzsöld az arcodat.

Ha sminkeled magad arctisztítás előtt, érdemes áttörölnöd az arcodat micellás vízzel.

2. Gyengéd BHA hámlasztó

Az esti arcmosást követően kell őket felvinni. Akár naponta is alkalmazhatóak. Segíti a pórusok tisztulását, megakadályozza, hogy eltömődjenek és mitesszerek, pattanások alakuljanak ki, valamint gyulladáscsökkentő hatással is bír. Fő hatóanyaga a szalicilsav, amely képes bejutni a pórusokba és onnan eltávolítani a felesleges faggyút.

3. Niacinamide hatóanyagú szérum

Segít normalizálni a zsírtermelést, így a pórusok méretét is csökkenti és gyulladáscsökkentő hatással is bír. Érdemes olyat választani amiben van cink is, ugyanis növeli a niacinamide hatását, valamint önmagában is zsírtermelést normalizáló összetevőnek számít.

4. Könnyed hidratálókrém és fényvédő

Este egy könnyű, lotion vagy géles állagú hidratálókrémmel érjen véget a nap. Reggelre pedig hidratáló fényvédő kerüljön a bőrre. Az UV-sugárzás rossz hatással van a bőrre és a gyulladást sem enyhíti — tévedés, hogy a napsugarak leszárítják a pattanásokat.