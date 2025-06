A biztonság a legfontosabb: így készülnek a magyar légiforgalmi irányítók a nyári csúcsforgalomra

A hazai léginavigációs szolgáltató előrejelzése szerint a 2025-ös nyár rekordforgalmat hoz a magyar légterében. Ezt az év első négy hónapjának adatai is alátámasztják, hiszen ebben az időszakban már 327 ezer repülő szelte át hazánk egét. A forgalom növekedésével a vállalat munkaterhelése, és a vele szembeni elvárás is nő – de az utasok biztonsága mindennél fontosabb, elsősorban ezért dolgoznak elszántan a társaság szakemberei.

A HungaroControl már tavaly ősszel elkezdte a felkészülést a nyári csúcsidőszakra a légiforgalom zökkenőmentesebb kezelése érdekében. Növelték az irányítói létszámot, hatékonyabbá tették a munkafolyamataikat, átalakították a légtér szerkezetét, hogy több repülőgép tudjon áthaladni rajta, és számos egyéb, hatékonyságot növelő intézkedést vezettek be.

Forrás: HUNGAROCONTROL

A munkatermi meteorológusi támogatás az egyik ilyen, ami a HungaroMettel, hazánk repülésmeteorológiai szolgáltatójával való szoros együttműködésnek az eredménye. Április közepétől egy szakember már közvetlenül, valós időben támogatja a légiforgalmi irányítókat, hogy az egyre változékonyabb és szeszélyesebb nyári időjárás negatív hatásait tompítani tudják. A rossz időjárás ugyanis jelentősen befolyásolja a légi közlekedést, mert miatta korlátozni kell a légtereket, hiszen a zivatarcellákat a repülőgépek biztonsági okok miatt elkerülik. A gyorsan kibontakozó és kiszámíthatatlan nyári viharok nagyon gyakran okoznak járatkéséseket, de a meteorológus segíthet abban, hogy a nyaralás ne reptéri várakozással induljon. Szakmai támogatásával a légiforgalmi irányítók hatékonyabban tervezhetik a járatok útvonalait zivatarok esetén is, így a késések is csökkenhetnek.

Nem csupán humán oldalról készült a nyárra a HunagroControl, hanem technológiai szempontból is. A megvalósult fejlesztések megkönnyítik az irányítók munkáját, így még biztonságosabbá vált a légi közlekedést és több repülőgépet tudnak egyszerre elvinni. A HungaroControl aktív szereplője a nemzetközi szakmai közösségnek is: folyamatos párbeszédet folytat más iparági szereplőkkel is, köztük a légitársaságok és a budapesti légikikötő képviselőivel. A cél: minél jobban összehangolni a működést, hogy csökkenjenek a járatkésések, amit az utasok joggal elvárnak.