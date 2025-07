Ozzy Osbourne legendája: tényleg leharapta egy élő denevér fejét?

A „sötétség hercegeként” is emlegetett Ozzy Osbourne-nak számos sokkoló pillanatot köszönhetünk, ám kevés vált annyira hírhedtté, mint az az 1982-es eset, amikor – állítólag – egy élő denevér fejét leharapta a színpadon. Most, a legendás rocker halála után is sokakat foglalkoztat ez a megdöbbentő történet. A visszaemlékezések és elbeszélések között azonban ellentmondások vannak – és maga Ozzy is többször másképp mesélte el a sztorit.

Ozzy Osbourne, a Black Sabbath egykori énekese a Beverly Hillsben található luxusotthonának kertjében egy gumicsirke fejét harapdálja 1982-ben - Lehet, hogy a denevér is csak gumból volt?

Forrás: Getty Images

Ozzy Osbourne denevérbe harapott: mi igaz a sztoriból?

1982 januárjában Ozzy Osbourne második szólólemezét, a Diary of a Madmant népszerűsítette, és turnéja során már hírhedtté vált azzal, hogy állati belsőségeket, húsdarabokat dobált a közönség közé. Egy január 20-i koncerten, a des moinesi Veterans Memorial Auditoriumban azonban valami egészen furcsa dolog történt: nem Ozzy dobálta a közönséget, hanem fordítva: valaki egy fekete tárgyat dobott a színpadra – Ozzy azt hitte, játékdenevér. Felvette, a szájába vette és beleharapott.

„Azonnal éreztem, hogy valami nem stimmel. Meleg, ragacsos folyadék töltötte meg a számat, aztán a fej a számban megmozdult” – idézte fel az énekes a I Am Ozzy című 2010-es önéletrajzi könyvében. Később pedig azt nyilatkozta: „Azt hittem, gumiból van. Aztán Sharon csak annyit mutatott, hogy »ne«, mire rájöttem, hogy valódi denevérről van szó.”

A történet valódiságát megerősítette egy Mark Neal nevű férfi beszámolója is, aki azt állította: ő vitte a koncertre a denevért, az öccse találta, és már napok óta döglött volt. A legenda tehát részben igaz, Ozzy valóban beleharapott egy denevérbe, de az már nem élt.

Nem csak denevéreket harapdált

Kilenc hónappal korábban egy másik, hasonlóan sokkoló jelenet játszódott le Los Angelesben, amikor Ozzy a CBS lemezkiadó vezetőivel találkozott. A tervek szerint három élő galambot engedett volna szabadon, de – állítása szerint a stressz és az alkohol hatása alatt – leharapta az egyik fejét, majd a következőét is, és a fejeket az asztalra köpte.

„Azt mondták, hogy soha többé nem dolgozhatok a CBS-nek” – mesélte később a rockéletrajzíró Mick Wallnak.