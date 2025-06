Megdöbbentő kutatás született: ezért szakít a párok fele az első közös nyaraláson

Akár egy hétvégi vakációt, akár egy hosszabb nyaralást tervezel, az első közös utazás a pároddal teljesen felpezsdíthet. Hiszen a friss párkapcsolatban élők közül ki ne vágyna arra, hogy napokon és éjszakákon át együtt legyen a szerelmével? Ugyanakkor egy utazás az élmények mellett rengeteg stresszel is járhat. Egymás mellett vagytok minden pillanatban és eközben olyan oldalát is megismerheted a másiknak, amit korábban nem tudtál és talán soha nem is szeretted volna megtudni. De vajon melyek azok a leggyakoribb okok, amelyek miatt egy vakációnak akár szakítás is lehet a vége?

Vakáció vagy végállomás? Az első közös nyaralás könnyen a kapcsolat végét is jelentheti.

Forrás: Shutterstock/Drazen Zigic

A nyaralás utáni szakítások leggyakoribb okai

Bár mindannyian vágyunk egy közös utazásra a párunkkal, de nem gondolunk bele, hogy ilyenkor bizony sok olyan nem várt tényező is felbukkanhat, ami megterhelő lehet a kapcsolat számára. A dating.com felmérést végzett és az adatok kielemzése után közzétette azokat a leggyakoribb okokat, ami miatt a párok szakíthatnak az első nyaralásuk után. Ismerd meg milyen váratlan élményekkel találkozhatsz az első közös utazáskor és hogy mit tehetsz azért, hogy a paradicsomi vakáció nehogy a pokolban végződjön!

Furcsa szokások

Sokak számára az első közös nyaralás alatt derültek ki igazán a nagy különbségek. A válaszadók 44%-a ismerte fel így, hogy nem illenek össze a partnerével.

Az utazás során gyakran felszínre kerülnek például olyan szokások, amelyeket egyszerűen nem tudunk elfogadni a párunkban.

A válaszadók 47%-a számolt be arról, hogy korábbi kapcsolatuk azért ért véget, mert egy utazás alatt előjött egy olyan különbség, amit hosszú távon nem tudtak elfogadni.

Maria Sullivan, a honlap alelnöke és társkeresési szakértője szerint: „Alaposan tervezzétek meg az útitervet, és érzelmileg is készülj fel bármilyen eredményre. Egy párkapcsolati utazás megéri a fáradtságot: lehetőséget ad arra, hogy jobban megismerd a partneredet, és megtudd, hogy tényleg vele képzeled-e el az életet és a közös jövőt.”