Szépet akartál mondani, de szakítás lett belőle? – 5 bók, amivel padlóra küldheted a kapcsolatod

Van néhány ártatlannak tűnő mondat, amit a párok érzelmi revolvernek használnak egymás ellen, pedig erről fogalmuk sincsen. Bókok akarnak lenni, de közben akaratlanul is tönkreteszik a hangulatot – vagy épp az egész kapcsolatot. Mert bizony vannak dicséretek, amelyek inkább nyomást helyeznek a másikra, mint hogy örömet okoznának neki.
Ez a bók elsőre úgy hangzik, mint egy megerősítő mondat, amit valamelyik guru meditációs anyagai között is szerepelhetne. De a való életben gyakran inkább azt jelenti: „köszi, hogy nem konfrontálódsz, még akkor sem, ha egyébként kéne.” A tartós nyugalom mögött sokszor fojtogatott düh, ki nem mondott sérelmek és lenyelt konfliktusok húzódnak meg – és ezt ünnepelni inkább veszélyes, mint hízelgő. A szerelem nem jelenti azt, hogy nem húzhatsz határokat.
Klasszikus passzív-agresszív csapda: ha mindig a másik igénye az első, az előbb-utóbb kiégéshez vezet. Az „önzetlenség” gyakran nem más, mint a saját határok teljes figyelmen kívül hagyása. Ha ezt jutalmazzuk, hosszú távon kiüresedett tekinteteket kapunk cserébe.
Azt mondják, okos enged, szamár szenved, de erre a dinamikára rámehet a párkapcsolatod. Ezzel gyakorlatilag azt üzened a párodnak: „te vagy az, aki mindig lenyeli a békát – köszi, hogy nem nehezíted meg az életem.” Ha valaki mindig bölcsebb, az gyakran csak annyit jelent: nem érzi úgy, hogy van tere hibázni, konfrontálódni, vagy akár csak önzőnek lenni néha. Ez nem bölcsesség – ez egy önbántalmazó túlélési stratégia.
Elsőre megható – aztán nyomasztó. Mert ha minden fájdalmad, szorongásod, félelmed kizárólag a párodon csapódik le, az nem bizalom, hanem egyoldalú érzelmi leterhelés. Egy egészséges kapcsolatban nem a másik az egyetlen kapaszkodó – csak egy a sok közül.
Amikor összehasonlítással akarsz bókolni, az mindig kétélű fegyver. Mert amint az összehasonlítás bekerül a kapcsolatba, megérkezik vele a versengés, a szorongás, a „mi van, ha egyszer már nem én leszek a legjobb opció?” kérdése is. A külsőt nem kell másokhoz mérni, hogy a másik értékesnek érezze magát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.