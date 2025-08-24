Szépet akartál mondani, de szakítás lett belőle? – 5 bók, amivel padlóra küldheted a kapcsolatod

Van néhány ártatlannak tűnő mondat, amit a párok érzelmi revolvernek használnak egymás ellen, pedig erről fogalmuk sincsen. Bókok akarnak lenni, de közben akaratlanul is tönkreteszik a hangulatot – vagy épp az egész kapcsolatot. Mert bizony vannak dicséretek, amelyek inkább nyomást helyeznek a másikra, mint hogy örömet okoznának neki.

Néhány bók nem épp hízelgő, mégis azt hisszük, hogy oké.

Forrás: Shutterstock

1. „Mindig olyan nyugodt vagy” – a negatív bók, avagy "köszi, hogy elfojtod az érzéseidet"

Ez a bók elsőre úgy hangzik, mint egy megerősítő mondat, amit valamelyik guru meditációs anyagai között is szerepelhetne. De a való életben gyakran inkább azt jelenti: „köszi, hogy nem konfrontálódsz, még akkor sem, ha egyébként kéne.” A tartós nyugalom mögött sokszor fojtogatott düh, ki nem mondott sérelmek és lenyelt konfliktusok húzódnak meg – és ezt ünnepelni inkább veszélyes, mint hízelgő. A szerelem nem jelenti azt, hogy nem húzhatsz határokat.

2. „Olyan önzetlen vagy” – Ez az! Add föl magad értem!

Klasszikus passzív-agresszív csapda: ha mindig a másik igénye az első, az előbb-utóbb kiégéshez vezet. Az „önzetlenség” gyakran nem más, mint a saját határok teljes figyelmen kívül hagyása. Ha ezt jutalmazzuk, hosszú távon kiüresedett tekinteteket kapunk cserébe.

3. „Mindig te vagy a bölcsebb fél” – a dicséret, ami alattomosan infantilizál

Azt mondják, okos enged, szamár szenved, de erre a dinamikára rámehet a párkapcsolatod. Ezzel gyakorlatilag azt üzened a párodnak: „te vagy az, aki mindig lenyeli a békát – köszi, hogy nem nehezíted meg az életem.” Ha valaki mindig bölcsebb, az gyakran csak annyit jelent: nem érzi úgy, hogy van tere hibázni, konfrontálódni, vagy akár csak önzőnek lenni néha. Ez nem bölcsesség – ez egy önbántalmazó túlélési stratégia.

4. „Te vagy az egyetlen, akivel beszélhetek” – a színtiszta érzelmi zsarolás illúziója

Elsőre megható – aztán nyomasztó. Mert ha minden fájdalmad, szorongásod, félelmed kizárólag a párodon csapódik le, az nem bizalom, hanem egyoldalú érzelmi leterhelés. Egy egészséges kapcsolatban nem a másik az egyetlen kapaszkodó – csak egy a sok közül.