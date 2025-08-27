Idén korábban lesz az őszi óraátállítás – ekkor kell visszatekerni a mutatókat

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025-ben a megszokottnál korábban kell visszaálítani az órákat: október 26-án, vasárnap hajnalban lesz az óraátállítás. Ez azt jelenti, hogy a napfelkelte és a napnyugta is előrébb tolódik, így délután hamarabb sötétedik.

Az óraátállítás időpontja az elmúlt évekhez képest korábbra esik: míg tavaly október 27-én, 2023-ban október 29-én, 2022-ben pedig október 30-án állítottuk át az órákat, idén már egy héttel hamarabb jön el a téli időszámítás kezdete.

Forrás: Shutterstock
Forrás: Shutterstock

A nyár utolsó napjai ugyan még igazi kánikulát hoznak, de az esték már hűvösek, a nappalok pedig látványosan rövidülnek – az iskolakezdéssel együtt egyre erősebben érződik az ősz közeledte.

Az óraátállítás szükségessége továbbra is vitatott

Az óraátállítás hasznosságáról régóta megoszlanak a vélemények. Sokan úgy vélik, hogy felborítja a szervezet természetes ritmusát, és fáradtságot, stresszt okoz. Más kutatások viszont az őszi átállás előnyeire is rámutatnak – például arra, hogy reggel korábban van világos.

Az Európai Unióban évről-évre felmerült az óraátállítás eltörlése, ám a kérdés parkolópályára került, így egyelőre nem várható változás.

