Szexuális önbizalom: így szabadulhatsz meg a gátlásoktól és élvezheted igazán az együttlétet

Azok az emberek, akik összhangban vannak a saját testükkel és vágyaikkal általában sokkal magabiztosabbak a mindennapokban is. A szexuális önbizalom az élet elég sok aspektusában tud segíteni, és elősegíti, hogy leküzdjük a gátlásokat. Sokan saját maguk ellen játszanak, amikor nem képesek szembeszállni a mumusaikkal, de van egy jó hírünk: intimitással kapcsolatos blokkok leküzdhetők – sok esetben nem is igényel évekig eltartó önismereti munkát.
Az intimitás alapja az önismeret: tisztában kell lennünk a saját testünk minden szegletével. Ha te magad sem tudod, hogy mire van szükséged, akkor hogy várod el, hogy a partnered rájöjjön? Érdemes időt szánni arra, hogy megismerd a saját tested reakcióit is: mozdulatok, érintések, új dolgok kipróbálása. Ezekből a dolgokból könnyedén rájöhetünk, hogy mi hoz lázba, mi az, amit valószínűleg sosem fogsz szeretni. Nem kell félni önmagunk kényeztetésétől - akár a tükör előtt is csinálhatjuk -, a különböző gyakorlatoktól vagy a medencefenék-erősítéstől.
A testképzavar nagy mértékben gátolja a szexuális önbizalom megfelelő kialakulását. A magazinok, a közösségi mégia, a televízió mind tele vannak olyan képekkel, amelyek nem tükrözik a valóságot. Egy vonzó nő nemcsak úgy nézhet ki, mint ezeken a tökéletesen beállított, retusált képeken. Az intim együttlétek alatt nincsenek kamerák, lámpák és jól beállított szögek – a vonzerő sokkal inkább rejlik a játékosságban és a magabiztosságban. Nem szabad azzal foglalkozni, hogy nem olyan a tested, mint egy modellé, sokkal fontosabb, hogy olyan kisugárzásod legyen, ami bárkit levesz a lábáról!
Hogyan legyek jó az ágyban? Mitől vonzó egy nő? Mi tetszik a férfiaknak? Van olyan póz, amit a másik ki szeretne próbálni? Ezek olyan kérdések, amik már mindenki fejében megfordultak. Fontos, hogy ne féljünk ezekről nyíltan beszélni, kérdezzünk rá bármire, aminek szükségét érezzük. Ezekben a témákban nem létezik olyan, hogy „túl sok” és elutasítást sem fognak okozni, ha beszélünk a mélyebb dolgokról. A nyílt kommunikációnak az a lényege, hogy biztonságérzetet adjon és oldja a szorongást. Ha úgy érezzük, hogy elsőre nem fog könnyen menni, akkor próbáljuk játékosan kifejezni magunkat, vagy akár közös listát írni a vágyainkról.
Ha jó szexről beszélünk, akkor nincsenek időkorlátok, nincs megszabva, hányszor kell pózt váltani közben, ahogyan az orgazmus mértéke is változhat. A túlzott bizonyítási vágy sok esetben elrontja az élményt és csak kellemetlenséget okoz. A fókusz mindig legyen az érintésen, a közös élvezeteken és a másik igényein, ha valami nem működik az aktuális partnerrel, az se okozzon csalódást, hiszen a közös tapasztalatok alapozzák meg az igazán jó szexet.
Figyelni kell arra, hogy jelen legyünk a pillanatban, át kell adni magunknak az élvezeteknek. Az olyan kérdéseket, amelyek az önbizalomhiányt táplálják egyszer s mindenkorra el kell tüntetni az elménkből. A szexuális önbizalom kulcsa a jelenlét – figyelj a másik légzésére, reakcióira és vágyaira!
A belső párbeszéd formálja igazán a magabiztosságot, így fontos lehet, ha folyamatosan megerősíted saját magad és pozitív visszacsatolásokat alkalmazol. Úgy tudod a legjobban kezelni a már kialakult önbizalomhiányt, hogy olyan dolgokat ismételgetsz magadban, mint: „Elég jó vagyok ehhez!”, „Jogom van az élvezethez!” és „Igazán vonzó lehetek bárki számára!”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.