Szexuális önbizalom: így szabadulhatsz meg a gátlásoktól és élvezheted igazán az együttlétet

Azok az emberek, akik összhangban vannak a saját testükkel és vágyaikkal általában sokkal magabiztosabbak a mindennapokban is. A szexuális önbizalom az élet elég sok aspektusában tud segíteni, és elősegíti, hogy leküzdjük a gátlásokat. Sokan saját maguk ellen játszanak, amikor nem képesek szembeszállni a mumusaikkal, de van egy jó hírünk: intimitással kapcsolatos blokkok leküzdhetők – sok esetben nem is igényel évekig eltartó önismereti munkát.

A szexuális önbizalom nem csak a hálószobában hasznos.

6 tipp a szexuális önbizalom növelésére:

1. Ismerd meg a tested!

Az intimitás alapja az önismeret: tisztában kell lennünk a saját testünk minden szegletével. Ha te magad sem tudod, hogy mire van szükséged, akkor hogy várod el, hogy a partnered rájöjjön? Érdemes időt szánni arra, hogy megismerd a saját tested reakcióit is: mozdulatok, érintések, új dolgok kipróbálása. Ezekből a dolgokból könnyedén rájöhetünk, hogy mi hoz lázba, mi az, amit valószínűleg sosem fogsz szeretni. Nem kell félni önmagunk kényeztetésétől - akár a tükör előtt is csinálhatjuk -, a különböző gyakorlatoktól vagy a medencefenék-erősítéstől.

2. Nincs olyan, hogy tökéletes test!

A testképzavar nagy mértékben gátolja a szexuális önbizalom megfelelő kialakulását. A magazinok, a közösségi mégia, a televízió mind tele vannak olyan képekkel, amelyek nem tükrözik a valóságot. Egy vonzó nő nemcsak úgy nézhet ki, mint ezeken a tökéletesen beállított, retusált képeken. Az intim együttlétek alatt nincsenek kamerák, lámpák és jól beállított szögek – a vonzerő sokkal inkább rejlik a játékosságban és a magabiztosságban. Nem szabad azzal foglalkozni, hogy nem olyan a tested, mint egy modellé, sokkal fontosabb, hogy olyan kisugárzásod legyen, ami bárkit levesz a lábáról!

3. Kommunikálj nyíltan!

Hogyan legyek jó az ágyban? Mitől vonzó egy nő? Mi tetszik a férfiaknak? Van olyan póz, amit a másik ki szeretne próbálni? Ezek olyan kérdések, amik már mindenki fejében megfordultak. Fontos, hogy ne féljünk ezekről nyíltan beszélni, kérdezzünk rá bármire, aminek szükségét érezzük. Ezekben a témákban nem létezik olyan, hogy „túl sok” és elutasítást sem fognak okozni, ha beszélünk a mélyebb dolgokról. A nyílt kommunikációnak az a lényege, hogy biztonságérzetet adjon és oldja a szorongást. Ha úgy érezzük, hogy elsőre nem fog könnyen menni, akkor próbáljuk játékosan kifejezni magunkat, vagy akár közös listát írni a vágyainkról.