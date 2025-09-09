Évente közel egymilliárd szál illegális cigaretta árasztja el a magyar piacot

Az adóhatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy az illegális dohánytermékek kereskedelme sokaknak a gyanúsan alacsony árakat jelenti, miközben az ellenőrizetlen alapanyagok és gyártás miatt rendkívül komoly egészségügyi kockázatokat hordoz magában, ráadásul a szervezett bűnözést gazdagítja.
"A hatóságok és a legális gyártók világszerte komoly küzdelmet folytatnak a dohánytermékek feketekereskedelme ellen" - hangsúlyozták a közleményben, hozzátéve: az illegális piac változásainak megfelelően az illegális dohánykereskedelem elleni fellépés intézkedéseinek is szükséges a megújulása, megújítása. A NAV 2023 őszén hozta létre az Illegális Dohány Elleni Munkacsoportot (IDEM), amely mostanra komoly eredményeket ért el a feketepiac visszaszorításában.
Pozsgai Zoltánt, a Philip Morris Magyarország Kft. adószabályozási osztályvezetőjét idézve kiemelték, hogy az évente forgalomba kerülő csaknem 1 milliárd szál adózatlan cigaretta mintegy kétharmada hamisított termék.
"Nem magyar sajátosság mindez: a KPMG szerint is tovább erősödött 2024-ben az illegális cigarettafogyasztás Európa-szerte"- mutattak rá.
Hozzátették: a jelentésben vizsgált 38 európai ország - köztük a 27 EU-tag - összesített cigarettafogyasztása 2024-ben 0,7 százalékkal 521,9 milliárd szálra csökkent, miközben az illegális forrásból származók aránya 0,2 százalékkal 52,2 milliárdra nőtt 2023-hoz képest.
Felhívták a figyelmet: ez a teljes piac 10 százalékának felel meg, azaz minden tizedik szál cigaretta illegális forrásból származik.
Varga Sándort, a NAV pénzügyőr ezredesét, az IDEM munkacsoport vezetőjét idézve közölték azt is, hogy az illegális gyártás folyamatában a szervezett bűnözés jelenléte jól kimutatható.
"A szervezett bűnözés koordinálhatja az illegális gyártás infrastruktúráját, a határokon átnyúló szállítást, a raktározást, a bűncselekményből eredő javakhoz kapcsolódó pénzmosási tevékenységet" - részletezték, megjegyezve: évente Európában 100-130 illegális cigarettagyárat zárnak be.
Kitértek arra is, hogy a NAV májusi akciójában 41 helyszínen 156 tonna fogyasztási dohányt és 1 millió doboz cigarettát foglalt le, amelyek mintegy 24 milliárd forint értéket képviselnek.
A NAV kiemelte a tudatos kommunikáció fontosságát. Azt írták, az ismeretlen eredetű termékek lehetséges egészségügyi és biztonsági kockázataira fel kell hívni a figyasztók figyelmét.
Ezt a célt szolgálja az AI Summiten bemutatott figyelemfelhívó videó is, amely mesterséges intelligencia segítségével figyelmeztet az illegális dohánytermékek egészségügyi és gazdasági veszélyeire - ismertették. Hozzátették: a cigarettacsempészet világát feldolgozó klip Janklovics Péter színész főszereplésével készült.
