„Ez a nő már születésétől fogva bűnöző volt" – Ezért vetett véget gyilkosa Sisi életének

1898. szeptember 10-én Genfben töltötte kiruccanását egy titokzatos Hohenembs grófnő. 13:35 körül egy furcsa incidens érte, amikor egy ismeretlen férfi fellökte a Genéve gőzhajóra igyekvő arisztokrata hölgyet. A nőt felsegítették, majd kísérőjével együtt felszállt a gőzhajóra, azonban kifutása után nem sokkal összeesett. Útitársa, Sztáray Irma grófnő azonnal közölte a kapitánnyal, hogy az elalélt hölgy nem más, mint Sisi, Ausztria császárnéja és Magyarország királynéja, mire a gőzős azonnal visszafordult. Azonban már késő volt, nem lehetett megmenteni a császárnét, fél órán belül elhunyt. Vajon miért kellett meghalnia?

Sisi Gyilkosa: Luigi Lucheni, az olasz anarchista

Mai ésszel nehéz elképzelni, hogy miért pont egy olyan közkedvelt és népszerű királyné élete ért véget egy gyilkos kezei álatal, mint amilyen Sisi volt. Merénylőjének, Luigi Lucheninek személyiségrajzát megvizsgálva viszont egyértelműsíthető, hogy az indíték a kilátástalanság és elkeseredettség volt.

A törvénytelen gyerekként világra jött fiút anyja elhagyta, így nevelőszülők, valamint különböző intézetek között töltötte nyomorúságos gyerekkorát. Felnőttként napszámosként kezdett dolgozni, számos olasz és svájci városban dolgozott, de egész életében szegénységgel küzdött. Olyannyira nincstelen volt, hogy még revolverre sem volt pénze: egy kihegyezett reszelő volt gyilkos eszköze.

A társadalom kitaszítottjaként kommunista, illetve anarchista eszmékkel kezdett szimpatizálni, minden királyi család tagjait parazita élősködőnek tartotta.

Ilyen lelki világgal tervezte el gyilkos tettét, ám érdekes módon első körben nem Sisi volt a célpontja. Első választása Henrik Orléans-i herceg volt, csakhogy a francia királyi sarj az utolsó pillanatban lemondta az utazását, így új célpont után nézett. Egy újságcikkből értesült róla, hogy Erzsébet királyné a városban tartózkodik.

Tragédiák árnyékában: Sisi, a magányos utazó

Az osztrák udvar fojtogató szabályai, gyakori betegségei, valamint a Mayerlingi tragédia hatására állandóan utazott, az év szeptemberében pedig épp Genfbe vezette az útja. Mivel nem akarta a vendéglátó országot terhelni a hivatalos fogadási kötelezettséggel járó hercehurcával, Sisi inkognitóban utazott Hohenembs grófné néven, ami az osztrák császári család gyakran használt álneve volt utazásaikon, nem mellesleg az egyik címük a több tucat közül.