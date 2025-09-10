Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 10., szerda Hunor, Nikolett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
genf

„Ez a nő már születésétől fogva bűnöző volt" – Ezért vetett véget gyilkosa Sisi életének

Profimedia -
genf Sisi merénylet
Bába Dorottya
2025.09.10.
127 éve egy olasz anarchista Genfben elkövette a világ legértelmetlenebb gyilkosságát. Sisi, a magyarok és osztrákok szeretett királynéja figyelemre méltó életet élt, ami méltatlanul ért véget.

1898. szeptember 10-én Genfben töltötte kiruccanását egy titokzatos Hohenembs grófnő. 13:35 körül egy furcsa incidens érte, amikor egy ismeretlen férfi fellökte a Genéve gőzhajóra igyekvő arisztokrata hölgyet. A nőt felsegítették, majd kísérőjével együtt felszállt a gőzhajóra, azonban kifutása után nem sokkal összeesett. Útitársa, Sztáray Irma grófnő azonnal közölte a kapitánnyal, hogy az elalélt hölgy nem más, mint Sisi, Ausztria császárnéja és Magyarország királynéja, mire a gőzős azonnal visszafordult. Azonban már késő volt, nem lehetett megmenteni a császárnét, fél órán belül elhunyt. Vajon miért kellett meghalnia?

Sisi meggyilkolása
127 éve eset merénylet áldozatául Sisi, osztrák császárné és magyar királyné.
Forrás:  Northfoto 

Sisi Gyilkosa: Luigi Lucheni, az olasz anarchista

Mai ésszel nehéz elképzelni, hogy miért pont egy olyan közkedvelt és népszerű királyné élete ért véget egy gyilkos kezei álatal, mint amilyen Sisi volt. Merénylőjének, Luigi Lucheninek személyiségrajzát megvizsgálva viszont egyértelműsíthető, hogy az indíték a kilátástalanság és elkeseredettség volt.

A törvénytelen gyerekként világra jött fiút anyja elhagyta, így nevelőszülők, valamint különböző intézetek között töltötte nyomorúságos gyerekkorát. Felnőttként napszámosként kezdett dolgozni, számos olasz és svájci városban dolgozott, de egész életében szegénységgel küzdött. Olyannyira nincstelen volt, hogy még revolverre sem volt pénze: egy kihegyezett reszelő volt gyilkos eszköze.

A társadalom kitaszítottjaként kommunista, illetve anarchista eszmékkel kezdett szimpatizálni, minden királyi család tagjait parazita élősködőnek tartotta.

Ilyen lelki világgal tervezte el gyilkos tettét, ám érdekes módon első körben nem Sisi volt a célpontja. Első választása Henrik Orléans-i herceg volt, csakhogy a francia királyi sarj az utolsó pillanatban lemondta az utazását, így új célpont után nézett. Egy újságcikkből értesült róla, hogy Erzsébet királyné a városban tartózkodik.

Tragédiák árnyékában: Sisi, a magányos utazó

Az osztrák udvar fojtogató szabályai, gyakori betegségei, valamint a Mayerlingi tragédia hatására állandóan utazott, az év szeptemberében pedig épp Genfbe vezette az útja. Mivel nem akarta a vendéglátó országot terhelni a hivatalos fogadási kötelezettséggel járó hercehurcával, Sisi inkognitóban utazott Hohenembs grófné néven, ami az osztrák császári család gyakran használt álneve volt utazásaikon, nem mellesleg az egyik címük a több tucat közül.

Sisi halála
Az utolsó fénykép Sisiről és udvarhölgyéről, Sztáray Irma grófnőről nem sokkal a merénylet előtt készült.
Forrás:  Instagram

Csakhogy a hotel egyik alkalmazottja megszellőztette, hogy az osztrák császárné, Sisi száll meg náluk, melyet a lapok is lehoztak.

Másnap ráadásul mindössze Sztáray Irma udvarhölgye kíséretében indult meg a hajóállomásra, ami kapóra jött az anarchistának. Odament a királynéhoz, mintha ernyője alá akarna kukucskálni, majd a kiélezett reszelővel szíven szúrta. Mivel csak a külső szívburkot sikerült megsértenie, Erzsébet magyar királynénak még volt annyi ereje, hogy hajóra szálljon, ráadásul koplalásai és fűző használata okán hozzá volt szokva a fájdalomhoz.

Sisi halála és annak utóhatásai – Mi volt az indíték?

Amikor megállapították a halál beálltát, azonnal keresni kezdték a merénylőt, akit elfogása után szokatlan jókedvben találtak. Ugyanis Sisi meggyilkolását élete csúcspontjának írta le, vallomásából pedig egy zavarodott, megkeseredett elme rajzolódik ki: szerette a munkásosztályt, a gazdagok halálát akarta, és az emberiség jótevőjeként aposztrofálta önmagát. A meggyilkolt császárnéról így vélekedett:

„Ez a nő már születésétől fogva bűnöző volt. Soha nem dolgozott! Soha nem is akart dolgozni! Mindig is uralkodni akart. Szégyenletes!”

A mai napig viták övezik, hogy vajon egyedül, vagy egy anarchista szervezet tagjaként hajtotta végre tettét, utóbbit napjainkig nem sikerült bizonyítani. Létezik egy olyan teória is, hogy valójában Károlyi grófnő átka sújtotta Ferenc Józsefet, melyet fia kivégzése miatt mondott a császár fejére: az állt benne, hogy legfontosabb rokonait fogja elveszteni. (Tény, hogy élete során nem csak feleségét, de két örökösét is elvesztette az osztrák uralkodó, de ez inkább tudható be furcsa egybeesésnek.)

Luigi Lucheni, Sisi merénylője
Sisi merénylője, Luigi Lucheni élete csúcspontjának írta le tettét.
Forrás: Hulton Archive

Ami bizonyos, hogy Luigi Luchenit a merénylet után két hónappal életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, noha eleinte kérvényezte, helyezzék át egy olyan kantonba, ahol még törvényes volt a lefejezés.

 Kivégzésétől azt remélte, hogy újabb hírnevet szerez magának.

Büntetése 12. évében önkezével vetett véget életének, egy híres frenológus, Louis Mégevand pedig kutatási célokra elkérte a holttestet, hogy az agyat vizsgálva következtessen egyes tulajdonságaira. Nagy csalódására semmi rendelleneset nem talált Sisi merénylőjének agyában, így a fej formaldehidben áztatva évtizedekig ki volt állítva, míg meg nem tiltották azt 2000-ben. A fej azóta is egy bécsi múzeum raktárában porosodik.

Így nézne ki Sisi az AI szerint, ha ma élne – 158 éve koronázták meg Erzsébet királynét

Ismerkedj meg a modern kori Sisivel, aki kondiba jár, edzésprogramot készít és a legújabb diéták szerint étkezik!

Történelmi kvíz: mennyire ismered Sisi és Ferenc József történetét?

Ferenc József egész életében rajongott feleségéért, ám házasságuk így sem volt zökkenőmentes. Egy műveltségi kvízzel kiderítheted, mennyire ismered Sisi és férje szerelmének történetét.

Sisi, az édesanya – Egy uralkodónő magánélete

A történet, amely a fényűző paloták mögött játszódik, tele van fájdalommal, anyai vágyakkal és kimondatlan érzelmekkel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu