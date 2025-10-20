Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 20., hétfő Vendel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
fűnyírás

Ezeket sose kérd a pasidtól: 3+1 házimunka, amit a férfiak ki nem állhatnak

Moment RF - Maryna Terletska
fűnyírás mosogatás párkapcsolat takarítás házimunka
Simon Benedek
2025.10.20.
Te tudod, hogy milyen házimunkákkal lehet kikergetni a férfiakat a világból? És vajon melyik az, ami azért az „elmegy” kategóriába még belefér? Íme 3+1 házimunka, amit minden férfi szívből gyűlöl!

Gyertyafényes vacsorák, egy szerelmes séta a parkban, egy romantikus film közösen. Házimunka. Bizony, utóbbi is a párkapcsolatok elengedhetetlen részét képezik, azonban talán nem kell bizonygatnunk, hogy kevésbé kedvelt tevékenységekről van szó, mint az előbb felsoroltak. Ha minden klappol nálatok, csak a házimunkában van állandó konfliktus, akkor érdemes elgondolkodni, hogy kinek, melyik házimunka fekszik jobban!

Egy férfi házimunka közben, miközben a nő utasítja a háttérből.
Több házimunka is van, amit a férfiak ki nem állhatnak. 
Forrás: Onoky

3+1 házimunka, amit a férfiak ki nem állhatnak

Egy kapcsolatban mindig fontos az alkalmazkodás, így az is, hogy megfelelően válasszuk meg, melyik a férfiaknak szánt házimunka és melyik a nőknek. Szerinted az autó rendben tartása vagy a számlák befizetése idesorolható? Nos, a férfiak nagy része szerint biztosan, és ezeket általában örömmel el is végzik. De vajon melyek azok a házimunkák, amelyekkel ki lehet őket kergetni a világból? Íme!

  1. Mosogatás: ha egy kicsit haragszol a párodra és szeretnél bosszút állni a téged ért sérelmekért, akkor csak kérd meg, hogy mosogasson el. Ennél nagyobb szenvedést talán nem is okozhatsz neki! Azok az átkozott, piszkos edények az első helyen állnak a férfiak leggyűlöltebb házimunkái között. Érdekességképpen megjegyezzük, hogy a mosogatógép praktikus megoldásnak tűnhet, azonban felmérések szerint a probléma nem szüntethető meg, ugyanis a ki- és bepakolás hasonló érzelmeket vált ki az erősebbik nem képviselőiből, mint a „klasszikus” mosogatás. 
  2. Bevásárlás: lehet, hogy a nők szeretnek hosszasan elidőzni a sorok között és keresgélni az újabb és újabb finomságokat, de a férfiak nem. Bónusztanács: sose adj egy férfinak bevásárlólistát, mert egyrészt nem fogja, másrészt pedig nem is akarja követni, ugyanis a lényeg számára csak annyi, hogy minél előbb bedobálja a kért élelmiszereket a kosárba, hogy mehessen haza. 
  3. Fűnyírás: na igen, ez pedig igazán elvárható lenne, hiszen mégiscsak egy fizikai munkáról van szó, de valamiért a legtöbb férfi ki nem állhatja. Pedig miért ne lehetne néhány órán keresztül a tikkasztó melegben, a tűző napon füvet nyírni havonta 1-2 alkalommal? Nos, az biztos, hogy a legtöbb férfi, amíg csak lehet, halogatja ezt a kertimunkát!
  4. +1 Takarítás: a takarítás sok mindenre kiterjedhet, de amit a férfiak a legjobban utálnak, az fürdőszoba takarítása. Talán nehéz elhinni, de a férfiak számára túlságosan undorító tevékenység a fürdőtakarítás, ezért inkább elkerülik. Szerintük jobb csinálni a koszt, mint feltakarítani.

Ezek is érdekelhetnek:

Házimunka gyerekekkel: hogyan vonjuk be őket, hogy segítsenek?

A nyári szünet jó alkalom rá, hogy a gyerekek is többet segítsenek otthon. Íme 5+1 tipp, hogy a házimunka gyerekekkel gördülékenyebben menjen

Egy férfinek 77,5 millió forintot kell fizetnie volt feleségének a 25 éven át végzett házimunkáért cserébe

Hihetetlen ítélet.

Lehet fogyni a házimunkától? Mutatjuk, mi mennyi kalóriát éget!

Aki számolja a kalóriákat, annak minden mozgás számít, de sokszor a ház körüli teendőkre nem gondol az ember. Pedig sokat lehet a házimunkától fogyni!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu