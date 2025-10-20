Ezeket sose kérd a pasidtól: 3+1 házimunka, amit a férfiak ki nem állhatnak

Gyertyafényes vacsorák, egy szerelmes séta a parkban, egy romantikus film közösen. Házimunka. Bizony, utóbbi is a párkapcsolatok elengedhetetlen részét képezik, azonban talán nem kell bizonygatnunk, hogy kevésbé kedvelt tevékenységekről van szó, mint az előbb felsoroltak. Ha minden klappol nálatok, csak a házimunkában van állandó konfliktus, akkor érdemes elgondolkodni, hogy kinek, melyik házimunka fekszik jobban!

Több házimunka is van, amit a férfiak ki nem állhatnak.

3+1 házimunka, amit a férfiak ki nem állhatnak

Egy kapcsolatban mindig fontos az alkalmazkodás, így az is, hogy megfelelően válasszuk meg, melyik a férfiaknak szánt házimunka és melyik a nőknek. Szerinted az autó rendben tartása vagy a számlák befizetése idesorolható? Nos, a férfiak nagy része szerint biztosan, és ezeket általában örömmel el is végzik. De vajon melyek azok a házimunkák, amelyekkel ki lehet őket kergetni a világból? Íme!

Mosogatás: ha egy kicsit haragszol a párodra és szeretnél bosszút állni a téged ért sérelmekért, akkor csak kérd meg, hogy mosogasson el. Ennél nagyobb szenvedést talán nem is okozhatsz neki! Azok az átkozott, piszkos edények az első helyen állnak a férfiak leggyűlöltebb házimunkái között. Érdekességképpen megjegyezzük, hogy a mosogatógép praktikus megoldásnak tűnhet, azonban felmérések szerint a probléma nem szüntethető meg, ugyanis a ki- és bepakolás hasonló érzelmeket vált ki az erősebbik nem képviselőiből, mint a „klasszikus” mosogatás. Bevásárlás: lehet, hogy a nők szeretnek hosszasan elidőzni a sorok között és keresgélni az újabb és újabb finomságokat, de a férfiak nem. Bónusztanács: sose adj egy férfinak bevásárlólistát, mert egyrészt nem fogja, másrészt pedig nem is akarja követni, ugyanis a lényeg számára csak annyi, hogy minél előbb bedobálja a kért élelmiszereket a kosárba, hogy mehessen haza. Fűnyírás: na igen, ez pedig igazán elvárható lenne, hiszen mégiscsak egy fizikai munkáról van szó, de valamiért a legtöbb férfi ki nem állhatja. Pedig miért ne lehetne néhány órán keresztül a tikkasztó melegben, a tűző napon füvet nyírni havonta 1-2 alkalommal? Nos, az biztos, hogy a legtöbb férfi, amíg csak lehet, halogatja ezt a kertimunkát! +1 Takarítás: a takarítás sok mindenre kiterjedhet, de amit a férfiak a legjobban utálnak, az fürdőszoba takarítása. Talán nehéz elhinni, de a férfiak számára túlságosan undorító tevékenység a fürdőtakarítás, ezért inkább elkerülik. Szerintük jobb csinálni a koszt, mint feltakarítani.

