Lehet fogyni a házimunkától? Mutatjuk, mi mennyi kalóriát éget!

Takarítás közben az ember arra koncentrál, hogy minél alaposabb legyen, és minél hamarabb elkészüljön a munka. Sem az időt nem szokás mérni, sem a kalóriaszámlálás során számításba venni, mint edzést. Pedig érdemes, hiszen úgy lehet a házimunkától fogyni, hogy észre se vesszük – hiszen az is mozgás, így a diéta mellett sokat segít leadni a pluszkilókat! Bármilyen otthoni feladatra is gondolunk, szinte mindegyik fizikai aktivitást igényel, ami elengedhetetlen a test egészséges működése érdekében. De lássuk, melyik házimunka mennyi kalóriát éget el!

Sokakat meglep, mennyit lehet a házimunkától fogyni.

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2020 Krakenimages.com/Shutterstock.

Porszívózás

Bútorok elcsúsztatása, kanapé eltolása, szőnyeg felemeléses – a porszívózáshoz összehangolt láb- és karmunkára van szükség. A megfelelő mozdulatok helyes kivitelezésével könnyedén megdolgoztatjuk a törzs, az alsó- és a felsőtest izmait. Talán sokan nem is gondolnánk, de 30 perc porszívózás felérhet 15 percnyi kocogással, amivel kb. 113 kalóriát éget el a szervezet.

Kertészkedés

Ha szeretnénk a házimunkától fogyni, gondoljunk a kinti munkákra is! A fűnyírás, gyomlálás és a virágültetés kimondottan hatékonyak. Harminc perc ásással közel 150-197 kalóriát égetünk el, és remekül erősíti a karokat, a vállakat, valamint a hát és a törzs izmait is.

Ablaktisztítás

Egy kis extra erőfeszítéssel remek sport lehet az ablakpucolás is. Egy-két kiló súly felcsatolásával mérhetően növeljük az energiafelhasználást, és fokozzuk az energiafelhasználást. A váll- és karizom-erősítő mozgás 20 percnyi kerékpározással ér fel. Egy óra ablaktisztítás alkalmával akár 200 kalóriától is megszabadulhatunk.

Felmosás

A felmosás elsősorban a has- és a mellizmokat veszi igénybe. Ha a hagyományos nyeles felmosóval takarítunk, és ügyelünk a tartásunkra, valamint dinamikusan haladunk, akkor akár óránként 192 kalóriát is elégethetünk. Ha nem vagyunk túl fáradtak, kipróbálhatjuk a rongyos verziót is, ami erősíti a lábakat és javítja az állóképességet.

A házimunkától fogyni is lehet, és a lelkünknek is jót tesz

A házimunka hatásai a mentális egészségünkre is kiterjednek, hiszen a takarítás, rendrakás stb. figyelemelterelésként szolgálhat a problémáinkról, és ha rendet teszünk magunk körül, csökken a lelkünkben lévő káosz is, ha nehéz időket élünk át. Kutatások is alátámasztják, hogy aki elvégzi az otthoni feladatokat, az kevésbé lesz stresszes. A Florida Állami Egyetem tanulmányából kiderült, hogy azoknál a diákoknál, akik rendszeresen mosogattak, 27%-kal csökkent az idegesség, feszültség érzése. A házimunka a motivációnkat, önbecsülésünket is segíthet visszaszerezni, hiszen a jól végzett munka után úgy érezhetjük, hogy újra a kezünkben van az irányítás, és még ha pocsék napunk is volt, elmondhatjuk, hogy ma is elértünk valamit.