fosztogatás

Így lett prostituáltból a világ leghírhedtebb kalózúrnője Csen-Ji Sao: senki nem tudta megállítani

fosztogatás Kína kalóz
Simon Benedek
2025.10.13.
Si Jang néven látta meg a napvilágot a dél-kínai Kuangtung tartományban a világ egyik leghírhedtebb kalózűrnője. A prostituáltként indult kalózúrnő élete közel sem volt zökkenőktől mentes.

Csen-Ji Sao egy hírhedt kínai kalóznő volt a 19. század elején, akit a történelem egyik legnagyobb hatalmú és legsikeresebb kalózkapitányaként tartanak számon. A hírhedt kalózúrnő életének kezdetéről nem sokat lehet tudni, azonban annyi biztos, hogy szerény körülmények között született, és életének elején a testéből kellett megélnie.

Egy kalózkapitány és egy kalózúrnő.
A hírhedt kalózúrnőt, Csen Ji-Sao-t rettegték a 19. században. 
Forrás: Digital Vision Vectors

Prostituáltként indult a hírhedt kalózúrnő élete

A világ legismertebb kalózkapitányai közül valószínűleg Fekete Szakáll, netán Francis Drake neve ugrik be először, pedig Csen-Ji Sao (születési nevén Si Jang) is eszedbe juthatna. A történészek szerint a kínai nő, Csen-Ji Sao fiatalkorában egy kínai kisvárosban dolgozott prostituáltként. Nem sokkal később már a legkeresettebb kurtizánok között volt Kantonban, kuncsaftjai között voltak katonatisztek, gazdag kereskedők, de a császári udvar kegyenceivel is volt kapcsolata, őt azonban inkább az foglalkoztatta, miként tudja befolyásos kapcsolatait felhasználni a kitörés érdekében. 1801-ben végül feleségül ment egy, a korszakban rettegett kalózkapitányhoz. Ezután hamarosan eltanulta a hajózás fortélyait és együtt bejárták a kínai és malajziai tengereket. 

Így vált a világ egyik legrettegettebb kalóznőjévé

Amikor férje 1807-ben meghalt Csen-Ji Sao átvette a birodalma irányítását és rövidesen minden várakozást túlszárnyalt. Nem sokkal később már egy olyan bűnszervezetet épített ki, amely hatalma teljében több mint 80 ezer embert és közel ezer hajót tartalmazott. Az emberei között vasfegyelmet tartott, és kérdés nélkül lefejeztette azokat, akik ellenszegültek, netán engedély nélkül fosztogattak. Hatalma idővel akkorára nőtt, hogy már nem csupán a Dél-kínai-tengeren parancsolt, de Kuantong provincia is az ő kezében volt, a beszedett védelmi pénzekből és a tengeri kereskedőhajók megvámolásából hatalmas vagyonra tett szert. 

A kínai kormányzat, a britek és a portugálok támogatásával kísérletet tett a kalózúrnő felkutatására és megölésére, de kudarcot vallottak. A rettegett kalóz élete végén visszatért a szárazföldre és saját bordélyházat, illetve kaszinót üzemeltetett az évek alatt felgyülemlett vagyonból. 

