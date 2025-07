Több mint 100 plasztikai műtéten esett át a 35 éves nő: megdöbbentőek az előtte-utána fotók

Abby Wu a közösségi médiában dokumentálja a plasztikai műtéteit. Bár már rá se lehet ismerni, még több beavatkozásra készül.

Abby Wu a plasztikai műtétek Guinness rekordere is lehetne.

Forrás: BBC

100 plasztikai műtéten esett át a kínai nő, de mégsem akar leállni

Tökéletesség bármi áron

Abby Wu története azért is elképesztően megrendítő, mert a kínai nő kálváriája már egészen fiatalon, 14 éves korában kezdődött, ráadásul külső nyomás miatt.

A fiatal lány egy hormonbetegség miatt ugyanis majdnem 20 kilót hízott, amit az akkori drámatanára nem hagyott szó nélkül: közölte vele, hogyha továbbra is színésznő szeretne lenni és szerepelni az iskolai színdarabokban, akkor azonnal visszafogy az eredeti alakjára.

Már ez a mozzanat is erősen megkérdőjelezhető, azonban a lány édesanyjának reakciója az, ami igazán felháborító. Ahelyett, hogy biztosította volna a lányát arról, hogy továbbra is gyönyörű, vagy egészséges életmódra biztatta volna, inkább elvitte egy plasztikai sebészhez, hogy zsírleszívást csináltasson neki.

Abby 14 évesen az első műtéte előtt.

Forrás: BBC

Bár Abby rettegett a műtéttől, az anyja folyamatosan azzal biztatta, hogy újra szép lesz általa, így végül belement.

Abby megindult a lejtőn

A zsírleszívás traumatikus élmény volt Wu számára: csak helyi érzéstelenítést kapott, ami már eleve érdekesen hangzik egy ilyen nagy műtét esetében, de a műveletet nem is takarták el paravánnal, így a 14 éves lány mindent látott.

A nő ma már 35 éves és számtalan plasztikai beavatkozáson átesett már, köztük több orrműtéten, állkapocs műtéten és mellműtéten.

Abby az egyik orrműtéte után.

Forrás: Gao Liu / BBC

Ezek összesen több, mint fél millió dollárba kerültek, de Abby továbbra sem kíván leállni: egy applikációt használ ugyanis, ami megmutatja, hogy az arca mely részeire „férne rá” a plasztika, ezeket pedig tervezi is megcsináltatni. Jelenleg egy újabb orrműtéten gondolkodik, de sok orvos nem is vállalja már el, mivel a nő arca kezdi megadni magát, pedig még állimplantátumot és felsőajak-rövidítést is szeretne.

Abby (jobb oldalt) a barátnőivel, akik szintén nem vetik meg a plasztikai beavatkozásukat.

Forrás: BBC

Annak ellenére, hogy közeledik ahhoz, hogy a plasztikai beavatkozások Guinness rekordere legyen, nem hibáztatja anyját a fiatalkori traumáért: szerinte érthető, hogy minél szebb gyereket szeretett volna és örül neki, hogy ilyen hamar bevezette őt a plasztikai műtétek világába.