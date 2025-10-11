Tudod, mi az a szendvicstechnika? – A kapcsolatod múlhat rajta

A szendvicstechnika nem egy új, népszerű étel és nem is egy bonyolult póz az ágyban, hanem egy olyan kommunikációs eszköz, amit könnyen elsajátíthatsz és boldogabb kapcsolatod és kiegyensúlyozottabb életed lesz tőle. Hidd el, a párod is hálás lesz, amiért nem bébioroszlánként üvöltesz vele, hanem szépen fogalmazod meg a nemtetszésedet.

Szendvicstechnika: ami segít majd jobban kommunikálni

Forrás: E+

Szendvicstechnika: avagy így adj visszajelzést a párodnak profi szinten

Már megint nem vitte le a szemetet, pedig már két napja kéred? Nem hozott a boltból tejet, pedig azt írtad fel a lista tetejére? Esetleg elfelejtett szólni neked arról, hogy hétvégén a fiúkkal megy nyaralni? Mielőtt az egekbe lőne a vérnyomásod, képzelj el egy burgert! Így van, csak a példa kedvéért, keress a fejedben egy képet egy szaftos sajtburgerről. Friss buci alul és felül, közte paradicsom, saláta, hús, amit csak szeretsz, mehet bele. Pozitív visszajelzéseket adni könnyű, hiszen bárki szereti azt, ha dicsérik és lubickolhat a sikereiben, ám negatív, kritikai visszajelzéseket adni már sokkal rizikósabb. Könnyen megsértődhet az illető, esetleg hárítani kezdi a felelősséget, amik a kapcsolat rovására mehetnek.

Ezt a technikát először a marketingesek kezdték el használni, ők fejlesztették ki, hogy könnyebben tudják eladni a termékeket.

Náluk az ár a negatívum, amit nem szívesen látnak az emberek, nálad viszont a konstruktív, azaz az építő jellegű kritika az, amire a párod akadna ki, ha nem használnád ezt a módszert a rossz vélemény becsomagolására. Ha extrán érzékeny a párod, akkor mindenképp tegyél egy próbát vele! Nézzük milyen egyszerű:

Két pozitív visszajelzés közé becsomagoljuk a fejlesztendő tényezőt! Tehát van alul egy bucid, ami pozitív értékelés, közte a hús, ami negatívum (ez az őszinte kritikai észrevételed), rajta pedig szintén buci, ami ugyancsak pozitív, bátorító visszajelzés, melyben elmondhatjuk azt is, hogy a beszélgetés célja nem az, hogy megbántsuk, hanem az, hogy megoldódjon a probléma.

Ebben a végső fázisban beszélhetünk a motivációról is, hogy miért lesz neki előnyös, ha megfontolja és magáévá teszi a kritikai észrevételt.