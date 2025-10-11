Tudod, mi az a szendvicstechnika? – A kapcsolatod múlhat rajta

A szendvicstechnika nem egy új, népszerű étel és nem is egy bonyolult póz az ágyban, hanem egy olyan kommunikációs eszköz, amit könnyen elsajátíthatsz és boldogabb kapcsolatod és kiegyensúlyozottabb életed lesz tőle. Hidd el, a párod is hálás lesz, amiért nem bébioroszlánként üvöltesz vele, hanem szépen fogalmazod meg a nemtetszésedet.
Már megint nem vitte le a szemetet, pedig már két napja kéred? Nem hozott a boltból tejet, pedig azt írtad fel a lista tetejére? Esetleg elfelejtett szólni neked arról, hogy hétvégén a fiúkkal megy nyaralni? Mielőtt az egekbe lőne a vérnyomásod, képzelj el egy burgert! Így van, csak a példa kedvéért, keress a fejedben egy képet egy szaftos sajtburgerről. Friss buci alul és felül, közte paradicsom, saláta, hús, amit csak szeretsz, mehet bele. Pozitív visszajelzéseket adni könnyű, hiszen bárki szereti azt, ha dicsérik és lubickolhat a sikereiben, ám negatív, kritikai visszajelzéseket adni már sokkal rizikósabb. Könnyen megsértődhet az illető, esetleg hárítani kezdi a felelősséget, amik a kapcsolat rovására mehetnek.
Ezt a technikát először a marketingesek kezdték el használni, ők fejlesztették ki, hogy könnyebben tudják eladni a termékeket.
Náluk az ár a negatívum, amit nem szívesen látnak az emberek, nálad viszont a konstruktív, azaz az építő jellegű kritika az, amire a párod akadna ki, ha nem használnád ezt a módszert a rossz vélemény becsomagolására. Ha extrán érzékeny a párod, akkor mindenképp tegyél egy próbát vele! Nézzük milyen egyszerű:
Két pozitív visszajelzés közé becsomagoljuk a fejlesztendő tényezőt! Tehát van alul egy bucid, ami pozitív értékelés, közte a hús, ami negatívum (ez az őszinte kritikai észrevételed), rajta pedig szintén buci, ami ugyancsak pozitív, bátorító visszajelzés, melyben elmondhatjuk azt is, hogy a beszélgetés célja nem az, hogy megbántsuk, hanem az, hogy megoldódjon a probléma.
Ebben a végső fázisban beszélhetünk a motivációról is, hogy miért lesz neki előnyös, ha megfontolja és magáévá teszi a kritikai észrevételt.
"Nagyon értékelem, hogy mindig meghallgatsz, és figyelsz rám, amikor beszélek, ez sokat jelent nekem. Viszont néha észrevettem, hogy amikor stresszes vagy, morcosan elvonulsz, és nehezen tudunk ilyenkor kommunikálni, pedig pont ilyenkor kellene leülnünk beszélgetni a problémákról.
De tudom, hogy együtt meg tudjuk oldani, mert fontos nekünk, hogy mindketten jól érezzük magunkat a kapcsolatban."
Két kis hátrányáról is muszáj szót ejtenünk, hogy jól használhasd ezt az eszközt. Ha túl gyakran alkalmazod, akkor nagyon mesterségesnek, begyakoroltnak fog tűnni, esetleg még azt is gondolhatja a szerelmed, hogy csak manipulálni akarod őt. Ennek elkerülése érdekében, mindig csak olyan pozitívumokat mondj, amiket valóban nagyra értékelsz és úgy is gondolsz.
Ez nem a hazudozásról szól, hanem az őszinte visszajelzésről!
A másik hátulütője az bizony az, hogy egyesek csak a kritikára figyelnek és az hagy bennük nagy nyomot. Hiába raksz az elejére és a végére is kedves szavakat, mégis megsértődnek. Az is előfordulhat, hogy visszafele történik ez és pont a fejlődésére irányuló véleményed nem fog átmenni. Ilyenkor érdemes lehet más technikákat is bevetni.
Ez a módszer viszont azért lehet kifejezetten előnyös számodra is, mert megtanulod észrevenni a jót és kicsit hálát gyakorolhatsz, hogy mennyi mindenben nagyszerű a párod. Milyen jól főz, milyen ügyesen megjavítja a csapot vagy milyen szeretettel és odafigyeléssel bánik veled nap mint nap. Egyre több pozitívum tűnik majd fel neked, ezzel pozitívabb szemléleted lesz.
Próbálgasd ezt a visszajelzési formát és figyeld meg, hogy mekkora változás fog bekövetkezni a kapcsolatotokban! Egy próbát mindenképp megér, hiszen nem lehet véletlen, hogy ez a módszer bevált a munkahelyi és oktatási környezetben is. Sőt, ha megfigyelted ezt a cikket is ezzel a strukturálási szendvicstechnikával írtuk meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.