A test és az elme szoros kapcsolatban állnak, így az érzelmi feszültségek, a szorongás, párkapcsolati problémák vagy az elfojtás testi tünetekben törhetnek utat maguknak. Érdemes résen lenni, és komolyan venni tested segélykiáltásait.
Azok a párkapcsolattal összefüggő gondolatok, amikről napközben a munkával és az otthoni teendőiddel eltereled a figyelmed, éjszaka fognak utat törni maguknak, megakadályozva a pihentető alvást. A stressztől megemelkedik a szervezeted kortizolszintje, emiatt pedig egyre nehezebben megy a kikapcsolódás.
A tartós stressz miatt kiütések és pattanások jelenhetnek meg a bőrödön, az pedig csak tovább fokozza a problémát, ha még el is kaparod ezeket. A bőr az egyik legérzékenyebb szervünk, amely reagál a belső érzelmi állapotainkra. Nem ritka, hogy valaki a párjával való veszekedések után vagy nehéz időszakban bőrtüneteket tapasztal – mintha a test szó szerint „kivetné” a felgyülemlett feszültséget. Senki miatt nem éri meg tönkretenni az arcod – ezt ne feledd.
Ha valaki hosszútávon boldogtalan, esetleg elnyomó vagy bántalmazó párkapcsolatban él, az bizony meglátszik a testtartásán is. A görnyedt vállak, a visszafogott gesztusok, a keresztbe tett karok, a térd átölelése közbeni ringatózás mind arról árulkodnak, hogy nem érzed biztonságban magad, nem vagy kellően nyitott a világra, és nem érzed magad önazonosnak a párkapcsolatodban. Teljesen normális reakció, hogy a tested ilyenkor összehúzza magát, mintha védekezne, és izolálódni szeretne.
Fontos megjegyezni, hogy a betegségek nem kizárólag párkapcsolati problémák miatt jelentkeznek, de ha egy nátha, egy ekcéma vagy hőemelkedés a partnerrel való veszekedések után kap el, akkor érdemes elgondolkodni az okokon.
Nehezebben koncentrálsz, netán el is felejtesz alapvető dolgokat? Ezt a „ködös” állapotot az állandó párkapcsolati stressz és a folyamatos érzelmi éberség okozza. Az agy nem tud pihenni, így nehezebben működik, sőt, szelektál.
Tapasztaltad már, hogy egy veszekedés után vagy egy érzelmileg megterhelő párkapcsolati időszakban falásrohamok törnek rád? Ilyenkor az evés egyfajta nyugtatóként működik: csillapítja a szorongást, eltereli a figyelmet a fájdalmas gondolatokról. Az éhség azonban ilyenkor nem fizikai, hanem lelki. Van, hogy épp az ellenkezőjét érzed: egy falat sem megy le a torkodon. Amikor a szorongás olyan szintet ér el, hogy összeszorul a gyomrod, az étel hirtelen taszítóvá válik. A tested nem tud befogadni semmit, mert teli van feszültséggel.
Egy bántalmazó vagy kritikusan viselkedő partner (akár passzívan, akár nyíltan) képes teljesen torzítani az önképedet. Az állandó megjegyzések a külsőre, a másokkal való összehasonlítás vagy a szeretet feltételekhez kötése könnyen vezethet testképzavarhoz, önutálathoz, és így evészavarhoz is.
Egy egészséges és egymást kölcsönösen tisztelő párkapcsolatban biztonságban érzed magad. Ha a fentiek közül bármelyik tünetet tartósan tapasztalod, állj meg és figyelj. Milyen helyzetekben erősödnek fel? Mit érzel, amikor a pároddal vagy? Biztonságban érzed magad? Tisztelnek? Tudsz önmagad lenni? Ezek a kérdések segíthetnek rálátni arra, hogy valóban a kapcsolatod áll-e a testi-lelki feszültség mögött.
