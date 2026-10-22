Visszatért a rettegett autós csalás: sokan pánikba esnek, és azonnal fizetnek – Erre nagyon figyelj

Az autósok számára egy váratlan koccanás már önmagában is stresszes helyzet, különösen akkor, ha egy idegen sofőr hirtelen kártérítést követel. Pontosan erre épít a tükörtrükk, amelynek lényege, hogy a csalók egy meg sem történt balesetért próbálnak pénzt kicsikarni áldozataikból. A módszer ráadásul annyira egyszerű, hogy szinte bárki bedőlhet neki, aki nem tudja, milyen figyelmeztető jelekre érdemes odafigyelni.

A tükörtrükk, amivel egyre több helyen próbálják lehúzni az autósokat.

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A tükörtrükk néven ismert autós csalás ismét egyre több helyen üti fel a fejét.

A csalók egy állítólagos közlekedési balesetre hivatkozva próbálnak pénzt kicsikarni az autósokból.

Az átverés során a bűnözők az áldozatok ijedtségét és bizonytalanságát használják ki.

A szakértők szerint néhány egyszerű óvintézkedéssel könnyen leleplezhető a csalás.

Nem ez az egyetlen veszélyes módszer, amellyel az autósokat célba veszik.

Így működik a tükörtrükk: egyetlen hamis vád is elég a lehúzáshoz

Olaszországban ismét megszaporodtak a tükörtrükkel kapcsolatos beszámolók. A csalás elsősorban a turisták által kedvelt területeken fordul elő, különösen az Adriai-tenger partvidékén és Toszkánában. Az osztrák Kleine Zeitung a nyáron több olyan esetről is beszámolt, amely Velence közelében, Lignano és Grado üdülőhelyein történt.

Az átverés forgatókönyve szinte mindig ugyanaz. A gyanútlan autós éppen az úton halad, amikor egy másik sofőr váratlanul jelzi neki, hogy álljon félre. Amint megáll, az idegen azzal vádolja meg, hogy elhaladás közben meghúzta az autóját, és megrongálta a visszapillantó tükrét.

A csaló ezután pénzt követel az állítólagos károkozásért, miközben felajánlja, hogy rendőrségi ügyintézés nélkül is rendezhetik a helyzetet.

A módszer éppen azért veszélyes, mert az áldozatok gyakran megijednek a váratlan vádtól. Sokan inkább azonnal fizetnek, csak hogy elkerüljék a kellemetlenségeket és a hatósági eljárást. Így azonban egy olyan sérülésért adhatnak át pénzt, amelyet valójában nem is ők okoztak.

Nem mindig csak a szavakkal próbálkoznak a csalók

A tükörtrükknek létezik egy még alattomosabb változata is. Előfordul, hogy a bűnözők köveket dobnak a kiszemelt autóra, hogy az ütközéshez hasonló hangot idézzenek elő. Ezzel azt a látszatot keltik, mintha valóban összeért volna a két jármű, így az áldozat könnyebben elhiheti, hogy kárt okozott.

A szakértői tanács egyszerű: ne állj meg pusztán azért, mert egy ismeretlen autós az út széléről erre próbál rávenni.

Ha mégis olyan helyzetbe kerülsz, amelyben valaki károkozással vádol, érdemes fényképeket és videófelvételeket készíteni, valamint ragaszkodni a rendőrség értesítéséhez. Ez gyakran önmagában is elegendő ahhoz, hogy a csalók feladják a próbálkozást és eltűnjenek.