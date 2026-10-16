Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 16., péntek Gál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
kocsi

Sürgősségi orvos figyelmezteti a nőket: ezzel a frizurával senki ne üljön autóba

kocsi veszély frizura
Nagy Anna
2026.10.16.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Nem is gondolnánk arra, hogy egy bizonyos hajviselet akár gondot is okozhat az autóban, de erre figyelmeztet most minden nőt egy sürgősségi orvos. Ez az a veszélyes frizura, amivel szerinte tilos beszállni a kocsiba.

A női frizura kiválasztásakor a kényelem és a gyorsaság egy fő szempont, az kevésbé, hogy milyen problémákat okozhat. Egy sürgősségi orvos azonban éppen erre hívja fel a figyelmet: ez az a veszélyes frizura, amivel egyáltalán nem ajánlott kocsiba ülni. Mivel ez a népszerű hajviselet sok páciensénél okozott komoly sérüléseket. 

A szakértő figyelmeztet: ez veszélyes frizura az autóban.
A szakértő figyelmeztet: ez veszélyes frizura az autóban.
Forrás: 123rf.com

Ez a veszélyes frizura akár koponyasérülést is okozhat

A figyelmeztetés a hajcsattal, pontosabban a nagy, karmokra emlékeztető fogakkal rendelkező hajcsattal feltűzött hajra vonatkozik. Ez a kiegészítő rendkívül praktikus, hiszen pillanatok alatt összefogható vele a haj, ám egy ütközésnél komoly veszélyforrássá válhat.

Dr. Joe sürgősségi orvos elárulta, hogy munkája során több nő fejbőréből is el kellett már távolítania a baleset következtében beágyazódott műanyag hajcsipeszeket.

Több ilyen csipeszt is kiszedtem már nők fejéből autóbalesetek után. Ezeket a kis műanyag eszközöket nagyon nehéz eltávolítani, ha egyszer a fejbőr alá fúródnak” – figyelmeztetett.

Az orvos szerint a fémből készült változatok még veszélyesebbek lehetnek. Egy különösen súlyos esetre is visszaemlékezett:

„Egyszer elláttam egy pácienst, akinek egy autóbaleset során fém hajcsipesz volt a hajában. A baleset után koponyatörése és agyvérzése volt.”

A karmos csatok veszélyes lehetnek egy balesetnél.
A karmos csatok veszélyes lehetnek egy balesetnél.
Forrás: 123rf.com

Miért lehet veszélyes ez az autós frizura?

A probléma nem kizárólag a csat anyagából adódik. A fej hátsó részén elhelyezett merev kiálló csat megakadályozhatja, hogy a fej megfelelően támaszkodjon az autó fejtámlájának.

Hirtelen fékezéskor vagy ütközéskor a csipesz fokozhatja a fej és a nyak sérülésének kockázatát. Éppen ezért az orvos azt javasolja, hogy autózás előtt inkább válasszunk más hajrögzítési megoldást.

A figyelmeztetés sokakat meglepett. „Hűha! Erre még sosem gondoltam!” – írta az egyik hozzászóló.

Egy másik nő elárulta, hogy ő mindig kiveszi a hajcsatátt, mielőtt autóba ülne, mert egyébként is kényelmetlennek érzi a fejtámlának támaszkodva. Bár a ez praktikus kiegészítő, vezetés és utazás közben érdemes inkább hagyományos hajgumit használni.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu