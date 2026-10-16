Sürgősségi orvos figyelmezteti a nőket: ezzel a frizurával senki ne üljön autóba

A női frizura kiválasztásakor a kényelem és a gyorsaság egy fő szempont, az kevésbé, hogy milyen problémákat okozhat. Egy sürgősségi orvos azonban éppen erre hívja fel a figyelmet: ez az a veszélyes frizura, amivel egyáltalán nem ajánlott kocsiba ülni. Mivel ez a népszerű hajviselet sok páciensénél okozott komoly sérüléseket.

A szakértő figyelmeztet: ez veszélyes frizura az autóban.

Forrás: 123rf.com

Ez a veszélyes frizura akár koponyasérülést is okozhat

A figyelmeztetés a hajcsattal, pontosabban a nagy, karmokra emlékeztető fogakkal rendelkező hajcsattal feltűzött hajra vonatkozik. Ez a kiegészítő rendkívül praktikus, hiszen pillanatok alatt összefogható vele a haj, ám egy ütközésnél komoly veszélyforrássá válhat.

Dr. Joe sürgősségi orvos elárulta, hogy munkája során több nő fejbőréből is el kellett már távolítania a baleset következtében beágyazódott műanyag hajcsipeszeket.

„Több ilyen csipeszt is kiszedtem már nők fejéből autóbalesetek után. Ezeket a kis műanyag eszközöket nagyon nehéz eltávolítani, ha egyszer a fejbőr alá fúródnak” – figyelmeztetett.

Az orvos szerint a fémből készült változatok még veszélyesebbek lehetnek. Egy különösen súlyos esetre is visszaemlékezett:

„Egyszer elláttam egy pácienst, akinek egy autóbaleset során fém hajcsipesz volt a hajában. A baleset után koponyatörése és agyvérzése volt.”

A karmos csatok veszélyes lehetnek egy balesetnél.

Forrás: 123rf.com

Miért lehet veszélyes ez az autós frizura?

A probléma nem kizárólag a csat anyagából adódik. A fej hátsó részén elhelyezett merev kiálló csat megakadályozhatja, hogy a fej megfelelően támaszkodjon az autó fejtámlájának.

Hirtelen fékezéskor vagy ütközéskor a csipesz fokozhatja a fej és a nyak sérülésének kockázatát. Éppen ezért az orvos azt javasolja, hogy autózás előtt inkább válasszunk más hajrögzítési megoldást.

A figyelmeztetés sokakat meglepett. „Hűha! Erre még sosem gondoltam!” – írta az egyik hozzászóló.

Egy másik nő elárulta, hogy ő mindig kiveszi a hajcsatátt, mielőtt autóba ülne, mert egyébként is kényelmetlennek érzi a fejtámlának támaszkodva. Bár a ez praktikus kiegészítő, vezetés és utazás közben érdemes inkább hagyományos hajgumit használni.

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