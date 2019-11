Hamarosan elérkezik az adventi időszak, amikor mindenki lázasan készül az ünnepekre. Ilyenkor már sokan ünnepi köntösbe öltöztetik otthonukat és beszerzik a karácsonyfadíszeket is. Ebben nyújtunk most egy kis segítséget.

Aki még nem tudja, idén milyen stílusú vagy színű karácsonyfát állítson, nekik segítünk képes összeállításunkkal. Idén is, ahogy már az elmúlt években is, csak a képzeletünk szabhat határt a dekorációnak.

Összegyűjtöttük az 5 legtrendibb karácsonyfa díszítést, amivel garantáltan kivívhatod szeretteit elismerését a fa körül.

Klasszikus karácsonyfa

Akik a klasszikus és hagyományos dísztítést kedvelik, választhatják ezt a gyönyörű arany és fehér színekben pompázó fát. Ha stílusos díszítést szeretnénk, fontos az egység és a harmónia. Válasszunk két számunkra kedves díszt, ebben az esetben hópelyheket és gömböket láthatunk, és azokkal dekoráljuk a gondosan kiválasztott fenyőfánkat. Ha ezzel a két formával dolgozunk, csodásan harmonikus végeredményt kaphatunk. A hatást pedig egy színben és formában passzolló szalaggal egészíthetjük ki.

Pink fa, bevállalósoknak

Azoknak, akik a meghökkentő és feltűnő karácsonyfákat szeretik, készültünk egy igazán dögös pink díszítéssel. Ahogy a képen is látható, kétféle rószaszín dominál ennél a stílusnál, valamint a hatalmas díszeké a főszerep. A szalagokat ebben az esetben nem vízszintesen, hanem függőlegesen helyezték el a fára, így érték el a kissé bohókás hatást. Ennél a stílusnál is figyelni kell a harmóniára és az egységességre, ugyanis könnyen ízléstelenné tehetjük karácsonyfánkat, ha nem mefelelő díszeket választunk. Keressünk két árnyalatot kedvenc színünkből, nem csak pink lehet ez, hanem lila, zöld vagy kék is, ezeket pedig egy kis fehérrel egészítsük ki.

Fehér fenyő

Nem csak a fenyődíszek színeit variálhatjuk, hanem bizony a fenyőfáét is. Sokan választanak a zöld színtől eltérő színeket. Ezúttal egy fehér fenyőfát hoztunk, amit a dekoratőrök aranyszínű gömbökkel és fekete-fehér csíkos szalaggal dobtak fel. A végeredmény igazán trendi lett, ezzel a fával biztosan sikert arathatunk az ünnepek alatt.

Az örökké divatos piros és arany

Hiába a bőséges választék, a legtöbben még mindig a piros és arany színkombinációt választják a karácsonyfa díszítésekor. Ennél a stílusnál nem a kevesebb több elve uralkodik. Bátran válasszunk bármilyen nagyságú és formájú díszeket, a kuszaság fogja egységesíteni a végeredményt.

DIY karácsonyfadíszek - ehető dekoráció

A karácsonyfa trendek sorából nem hagyhatjuk ki a kézzel készített, ehető díszítést sem. Mézeskalácsból csodás díszeket készíthetünk, amikből menet közben akár falatozhatunk is. Az ehető díszítésnek csodás kiegészítése lehet a bronz és barna árnyalatú gömbök használata. Igazán rusztikus végeredményt kaphatunk, ezekkel a díszekkel öltöztetjük fel fenyőfánkat.