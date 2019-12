Nem csak drága illatosítókkal teremthetünk karácsonyi hangulatot otthonunkban. Számos olyan egyszerű és olcsó ötlet létezik, amiket azonnal elkészíthetsz, a végeredmény pedig garantáltan tökéletes lesz.

Naracs és szegfűszeg - az örök kedvenc

Ez a házi illatósító a legelterjedtebb és legegyszerűbb megoldás, ha karácsonyi hangulatot szertenél teremteni otthonodban. Nincs más dolgod, mint beszerezni néhány szép közepes narancsot és egy csomag egész szegfűszeget. A gyümölcsöt szép csillogóra tisztítsuk meg majd a szegfűszegeket tetszőleges módon egyszerűen csak szurkáljuk a narancsunk bőrébe. Készíthetünk különleges motívumokat, így nem csak isteni illatot kapunk, hanem csodaszép karácsonyi dekorációt is, amit a lakás bármely pontján elhelyezhetünk. A radiátor környékére érdemes tenni ezt a narancs-szegfűszeg kreaciót, a meleg hatására ugyanis az illatanyagok jobban előjönnek.

Fahéjrudak masniban

A másik klasszikus otthoni illatosító, ha fahéjrudakat szép masnival, vagy zsineggel összekötünk és az otthonunk különböző pontjain elhelyezzük az így kapott kis batyukat. Ez a megdolás szintén tökéletes lehet a házunk dekorálására is. Nem csak illatos, de csodásan is fest.

Illatos gyertyák házilag

A vállalkozószelleműek készíthetnek házilag illatos gyertyákat is. Első hallásra bonyolultnak tűnhet ez a művelet, de igazán egyszerű lesz a gyakorlatban. Szerezz be hobbiboltban viaszt és fém végű kanócot. Ha nem szeretnél viaszra költeni, nézz szét a lakásban, biztosan találsz elhaszanált maradék gyertyát - ezzel is tudsz dolgozni. Melegítsd fel a viaszt, vagy a lereszelt maradék gyertyádat. Ha illatos gyertyát szeretnél tetszőleges illatú illóolajat csepegtess bele. Bátran használhatod az illatokat, minél több olaj kerül a viaszba, annál illatosabb hatást érhetünk el.

A folyós állagú viaszt öntsd tetszőleges edénykébe, miután belehelyezted a kanócot. Ha megszilárdult, máris isteni illatos gyertyát kapsz.

Házi potpourri

Ha igazi illatkavalkádot szeretnél, ami a szemet is gyönyörködteti, vágj karikára néhány finom és illatos gyümölcsöt( narancsot, mandarint, almát), szárítsd meg őket és adj hozzá tetszőleges illatú fűszernövényeket. A csillag ánizs, a szegfűszeg, a babérlevél és a fahéj együtt és külön-külön is isteni illatot eredményez a fent említett gyümölcsökkel vegyítve. Egy-egy frissen vágott fenyőág még tökéletesebbé teszi a végeredményt.