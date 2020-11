Ha a karácsonyi hangulatról van szó, nem tudjuk elég korán kezdeni. Az igazán fanatikusok már az adventi időszakban teljesen feldíszítik otthonukat kívül és belül egyaránt. Egyre több családban advent első vasárnapján állítják fel a karácsonyfát, mint dekorációs elemet, így egy hónappal tovább élvezhetik a karácsonyfa csodálatos fényeit.

Ha kényelmesen, kapkodás nélkül akarsz felkészülni az idei ünnepi szezonra és kézzel készített díszekkel szeretnéd dekorálni az otthonodat, összegyűjtöttünk néhány könnyű és lélegzetelállító ötletet.

Csillámló hópelyhek

Gyűjts össze néhány wc papír gurigát, majd fesd le őket hófehér festékkel. Miután megszáradtak, lapogasd meg a hengereket, majd vág fel azokat egy-másfél centis vastagságú kis darabokra.

Ha ezzel megvagy, izzítsd be a ragasztópisztolyodat és formázz felőlük hópelyhet a következő módon:

Első lépésben egyszerűen csak ragaszd egymáshoz a papírdarabokat, már így is egy csodaszép díszt kaphatsz. Ha ezzel megvagy, két darab közé szintén ragassz egy harmadikat is. Attól függően, mekkora díszt szeretnél készíteni, ismételd meg ezt a lépést. Ha ezzel is megvagy, hajtsd félbe a megmaradt papírokat és a legbelső körben lévő papírok belsejébe hajó formában ragaszd be őket, a képen látható módon. Az elkészült hópelyhek éleit kend be ragasztóval és szórj rájuk tetszőleges színű csillámot - Néhány perc alatt hihetetlen eredményt érhetünk el. Ezzel a dísszel nem csak a karácsonyfádat, de otthonod bármely pontját díszítheted.

Masins tobozEz a dísz valóban csak néhány percet vesz igénybe, amennyiben van a kezed ügyében megfelelő mennyiségű toboz. Ha nincs, sétálj egyet a természetben és gyűjts össze néhányat, így még értékesebb lesz számodra az ebből készült dekoráció.

A tobozokat szárítsd ki, fesd le őket tetszőleges színnel - arannyal, ezüsttel vagy fehérrel. Ha megszáradt, nincs más dolgod, mint a tetejére ragasztani egy selyem szalagból készített masnit és egy akasztót, amivel a fára helyezheted. A végeredmény ez esetben is gyönyörű lesz.

Csillogó papírtoll

A kidobásra váró könyvek lapjait használd fel ehhez a díszhez: vágj az írott lapokból egyforma tollformákat (ezeket az internetről is kinyomtathatod, de kézzel is rajzolhatsz sablont hozzá). Minél többet készítesz, annál hosszabb díszt formázhatsz belőlük. A tollak oldalait irdald be ollóval, majd fesd be ragasztóval a végeit és mártogasd bele csillámporba. Ha megszáradtak a papírtollak, vegyél egy tetszőleges színű, lehetőleg a csillámpor színével egyező madzagot és ragaszd rájuk a tollakat - ez a dekorációs elem szépen mutat a karácsonyfán, az ablakon, de a lámpáról lelógatva is feldobhatod vele az enteriőrt.

Fenyőfa szalagból

Ehhez a díszhez tetszőleges hosszúságú faágakra, illetve méretre vágott szalagokra van szükség.

Tipp: olyan szalagokat válasszunk, amiknek van tartásuk.

Ez a dekoráció valóban igazán egyszerűen elkészíthető: lentről felfelé haladva kötögesd fel a szalagokat a faágakra. Alulra kösd a leghosszabbat, felülre pedig a legfövidebbet. Ha ennél is egyszerűbben szeretnéd elkészíteni a karácsonyfadíszt, köss egyforma hosszúságú szalagokat a faágra, utólag pedig vágd azokat formára.

Parafa rénszarvas

Egy-egy rénszarvas elkészítéséhez két-két db parafa dugóra lesz szükséged. Ha szeretnéd, befestheted a parafát használat előtt barnára, de eredeti formájában is tökéletesen fog mutatni. Az egyik dugót vág ketté, majd az egyik felét még felezd meg - ezek fogják adni a szarvaska lábait, a másik fél pedig a fejét. Az egész parafa elejére ragaszd fel a fél dugót, majd az aljára a két-két félbevágottat. Ha ezzel megvagy, fonalból ragassz a fejére agancsot. A szemét megrajzolhatod, az orrának pedig válassz egy szép piros gyöngyöt - ezt a díszt a gyerekek is imádni fogják.

Kupakból hóember

Egy igazán mókás díszt készíthetsz sörös vagy üdítős kupakokból és selyem szalagokból. Fújd le a kupakokat fehérre, majd hármasával ragaszd őket egymás alá. A fejére rajzolj alkoholos filccel szemet, a hasára gombokat. Rakj a nyakába sálat, amit megbolondíthatsz egy aprócska gombbal. Utolsó lépésként pedig a feje hátuljára illessz egy akasztót és már készen is van a cuki hóemberke.