Ahány ház, annyi szokás. Ez igaz az ünnepi dekorációra is. Egyeseknek a karácsony egyet jelent a színkavalkáddal, a szivárvány minden színében pompázó díszekkel, aminek megvan a maga varázsa, mások azonban jobban kedvelik a natúrabb árnyalatokat, és a minimalistább díszítést. És persze olyanok is akadnak, akik a kettő kombinációját élvezik.

A szeretet ünnepén az a legfontosabb, hogy nekünk és a családunknak tetsszen a végeredmény, hogy megteremtsük a bensőséges hangulatot, hogy örömöt és boldogságot szerezzünk magunknak és a szeretteinknek. Íme, egy kis inspiráció azoknak, akik úgy döntenek, idén inkább az egyszerűbb dekorációt részesítik előnyben.



Karácsonyfadísz narancsból

A narancs illata egyébként is hozzátartozik az ünnepi hangulathoz, és azok, akik a lakás díszítését már az adventi időszakban elkezdik, akár hozzá is láthatnak a karácsonyfa dekorációjának előkészítéséhez is. Ehhez ugyanis kell egy kis idő.

A narancs kiválasztása

Fontos, hogy olyan gyümölcsöt vásároljunk, aminek nem túlságosan vastag a héja, mert az nem olyan mutatós. A mennyiségre is ügyelnünk kell, ami nagyban függ attól, hogy mekkora a fánk, és milyen sűrűn szeretnénk díszíteni. A szeletelés

Ha van otthon szeletelőgépünk, akkor azzal érdemes felszeletelnünk a narancsot, ha azonban nincs, akkor egy sima, éles késsel vágjunk 4-5 milliméter vastagságú szeleteket. Minél vékonyabbra sikerül szeletelnünk, annál hamarabb száradnak majd ki, és annál mutatósabbak lesznek a díszek. Szárítás

A felszeletelt narancsokat tegyük a radiátorra, alátétnek valamilyen jól szellőző anyagot válasszunk, mondjuk pamut pelenkát. Egy fél napra biztosan szüksége van a narancsszeleteknek a száradáshoz, ezután tehetjük őket a sütőbe, hogy teljesen kiszárítsuk. Alacsony hőfokon, 50-60 fokon aszaljuk addig, amíg kemények nem lesznek.

A legjobb, ha a kiszárított szeleteket natúr kötözővel erősítjük a fára.



Az örök toboz

Mi is mutathatna természetesebben a karácsonyfán, mint a toboz? Egy erdőben tett séta alkalmával bőven gyűjthetünk annyit, hogy azt dekorációként felhasználjuk a lakásunk egyéb pontjain, és a fenyőfánkon. Dönthetünk úgy, hogy a maga természetességében akasztjuk a fára, de ha szeretnénk, akár le is festhetjük. Ha a natúrabb összhatásra vágyunk, akkor fehérrel vagy krémszínnel fújjuk le, de ha egy kis ragyogást szeretnénk, akkor arannyal vagy ezüsttel is feldobhatjuk. De akár azt is megtehetjük, hogy fehér vagy arany akrilfestékkel díszítjük a toboz tüskéinek hegyét.



Mézeskalács

Nemcsak Kevin nélkül nincs karácsony, de mézeskalács nélkül sincs, és ha már sütünk, miért ne díszíthetnénk vele a fenyőfánkat? Azért is jó, mert a sütése és díszítése igazi családi program lehet amellett, hogy mindenki kiélheti a kreativitását. Ha még nincs bevált recepted, akkor kattints ide egy azonnal puha mézeskalácsért, a díszítésének pedig csak a képzeleted szabhat határt. Ha a minimalistább stílus mellett maradsz, akkor a klasszikus fehér cukormázat javasoljuk, amelyet akár otthon is elkészíthetsz, de a boltokban is lehet kapni olyan készletet, amivel kidíszíthető a mézeskalács. Ami fontos, hogy cukormázas díszítés előtt mindig hagyjuk teljesen kihűlni a mézeskalácsokat.