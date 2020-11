Lassan, de biztosan elérkezett az idő, hogy ráhangolódjunk a karácsonyra. Az idei ünnep nyilvánvalóan más lesz a koronavírusmiatt. Nem szívhatjuk magunkba az ünnep hangulatát forralt bort szürcsölgetve a karácsonyi vásárokban. Éppen ezért fontos, hogy az otthonunkat ünneplőbe öltöztessük. Varázsoljunk meseországot a nappaliból! A fényfűzérek és gyertyák melegséget hoznak minden helyiségbe, a sütemények illata pedig gyerekkorunk legszebb pillanatit idézik.

2020-as karácsonyi trendek

Idén a modern találkozik a klasszikussal, és ez a karácsonyi díszekre is igaz. A hagyományos fa figurák és gyertyatartók sosem mennek ki a divatból, ám a megszokott dolgok mellé is jól jöhet egy frissesség. Emelett a mottó: vigyük haza a természetet. Használjunk természetes elemeket a díszítéshez. A fenyő és a friss fa nem csak gyönyörűen néz ki, de melegséget is áraszt. Az illatok rendkívül fontosak ahhoz, ünnepi hangulatba kerüljünk.

1. A több most igenis több!

Sok mindent nélkülöznünk kellett ebben az évben, ne sajnáljuk az ünneptől a megfelelő dekorációt. Tegyél fel minden fényfüzért, amit otthon találsz, legyen az bármilyen régi, használd az összes díszt, amit az évek alatt felhalmoztál. Nem számít, ha nem passzolnak egymáshoz, úgy fogod érezni magad, mint meseországban!

2. Cél a meghittség

A klasszikus piros és zöld tónusok mellett az idén elsősorban a természetes színek kerülnek előtérbe. Lehet a dekoráció bézs vagy melegbarna is, csempésszünk haza egy parányit a téli erdőből! Ezeknek a színárnyalatoknak különösen jól áll a gyertyafény.

3. Barkácsolj!

Ezen a télen mindannyian barkácsoló hercegnőkké válhatunk, a helyzet jelen állása szerint lesz elég időnk kézműveskedni. Gyűjtögessünk a természetben, és használjuk fel saját karácsonyi díszek készítéséhez. Nem, nem csak gesztenyét lehet szedegetni, botokból például csodálatos mécsestartót készíthetünk, vagy csináljunk natúr csillagokat a karácsonyfára, de előszedhetjük a jó öreg sógyurmát is, amiből csodás díszeket kreáltunk.

4. Természetesség a fán is

A saját készítésű, természetes anyagból készült karácsonyfa díszek idén határozottan a legtrendibbek. Ne hagyd ki a mézecsalásdíszeket és a szárított narancskarikát sem!

5. Fehér karácsony

Ha nem esik kint a hó, akkor nincs más választásunk, mint az otthonunkba csempészni a tél érzését. 2020-ban nagyon trendi a fehér monokróm díszítés, mint amikor a fehér hópelyhek apró, fehérre festett házikókkal találkoznak. Az ilyen stílusú díszítéshez legjobban a natúr falevelek és ágak illenek

6. Fehér karácsonyfa

Idén a karácsonyfa is lehet a megszokottól eltérő. Meleg fehér fényekkel öltöztetve a fehér műfenyő sem tűnik hidegnek, sokkal inkább elegánsnak.

7. Természetes csomagolás

A természetesség idén a fa alá is bekúszik. Csomagoljuk természetes színű, fenntartható anyagokba az ajándékokat, esetleg olyan szövetekbe, amit utána újra fel tudunk használni. Natúr madzag vagy kötél teszi teljessé a megjelenést.

8. Trendi minden, ami régi

Ahogy már említettük, idén nem hiányozhatnak a klasszikus karácsonyi elemek az ünnepi dekorból. Legyen szó öreg macikról, megviselt angyalkákról, vagy a nagymama gyertyatartójáról. Ezek a tárgyak olyan emlékeket idézhetnek fel, amitől könny szökik a szemünkbe, a szívünkben pedig azok is velünk karácsonyozhatnak, akik már nem lehetnek köztünk.