A világbajnok kajakozó, Kucsera Gábor szenvedélyesen jótékonykodik, különösen karácsonykor. Bár még csak néhány éve lakik Veresegyházon, kiveszi a részét a közösségi életből, hiszen ott is megtalálta a jótékonykodás legjobb formáját, segítő angyalnak állt. Emellett persze a karácsonyra is gőzerővel készül, aminek titkait meg is osztotta a Life.hu-val, Ferenci Renáta pedig elmondta, miben mesterkedik a Farm VIP egykori finalistája.