A Life.hu Kon-tour című online beauty műsorában 6 hazai influenszer avatja be a nézőket a divattal, sminkkel és szépségápolással kapcsolatos tippjeibe.

A Kon-tour legújabb epizódjában Gelencsér Timi mutat be 5 olyan outfitet, amelyek a legjellemzőbbek a mindennapjaira. A szépséges modell a hálóruháját levéve először nem a magassarkúhoz nyúl, hanem általában a sportos, de nőies szetteket részesíti előnyben, így először egy farmeres outfitet mutat be.

Láthatunk tőle egy sportos szettet is és közben elárulja: szereti a színes darabokat, hiszen úgy érzi, hogy energiát és motivációt adnak számára. Sőt, az is kiderül, mennyire fontos sportolásnál, hogy a cipő is passzoljon a szett egészéhez.

Azt is megtudhatjuk, hogy elegánsabb öltözékek esetében milyen darabokat részesít előnyben, ha eseményre vagy forgatásra kell mennie. Végül azt is elárulja, milyen érzés, ha egy eseményen valaki ugyanabban a ruhában jelenik meg, mint ő.

Kövesd a Kon-tour epizódjait minden szerdán és vasárnap a Life.hu-n