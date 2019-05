19 érdekesség, amit tudnod kell a Bosszúállók: Végjátékról

Már most biztos, hogy filmtörténet íródik a szemünk előtt: a bő tíz éve és húsznál is több film óta épülő Marvel-mozis univerzum nagy fináléját hozó Bosszúállók: Végjáték fogadtatása minden várakozást felülmúl, és sorra dönti meg a rekordokat a magyarországi mozikban is. Összegyűjtöttünk egy nagy adag érdekességet erről a korszakos filmről, és természetesen spoilermentesek maradunk, hátha valaki még csak most indul a moziba megnézni.

1. Az előzményt jelentő Bosszúállók: Végtelen háború forgatása után mindössze egy hónapos szünetet tartott a stáb, és már neki is álltak a Végjáték felvételeinek.

2. Az eredeti tervek szerint a Végtelen háború ott ért volna véget, ahol Thanos felveszi a Végtelen köveket tartalmazó kesztyűt, és csak a Végjáték elején láthattuk volna azt a bizonyos csettintést a következményeivel. Végül azonban az alkotók úgy döntöttek, hogy sokkal nagyobb lázban fogja tartani a nézőket az a verzió, ha már az első filmben megtörténik a csettintés, és majd mindenki azon agyal, mi jöhet ezután. Így is történt.

3. 2017 szeptemberében a film forgatását egy időre fel kellett függeszteni az Irma hurrikán tombolása miatt.

4. Ez a két film az első Hollywood történetében, amiket teljes egészében IMAX-kamerákkal forgattak.

5. Noha a Marvel Kapitány és A Hangya és a Darázs is korábban került a mozikba, mint a Végjáték, a főszereplőik (Brie Larson, Evangeline Lilly, Paul Rudd) néhány itteni jelenetüket korábban forgatták le, mint azokat a filmeket.

6. Az alkotók olyannyira igyekeztek titokban tartani a film fordulatait és végkimenetelét, hogy még a színészek sem ismerték a teljes sztorit, és csak azokat az oldalakat kapták meg a forgatókönyvből, amikben a karakterük szerepelt. Az egyetlen szereplő, aki a teljes forgatókönyvet elolvashatta, Robert Downey Jr. volt.

7. Emellett a film rendezői nyílt levelet is írtak a rajongóknak, amiben arra kérték őket, hogy miután megnézték a Végjátékot, ne rontsák el mások szórakozását a történet fordulatainak idő előtti nyilvános kitárgyalásával, akár az életben, akár a közösségi médiában.

8. A filmet rendező testvérpár, Anthony és Joe Russo bejelentette, hogy ezzel a filmmel kiszállnak a Marvel-képregényfilmek világából. Az elmúlt években ők készítették az Amerika Kapitány: A tél kapitányát, az Amerika Kapitány: Polgárháborút és a Bosszúállók: Végtelen háborút is, szóval nem csoda, hogy mostantól inkább más jellegű projektekkel szeretnének foglalkozni.

9. Joe Russo a búcsúzás jegyében színészként is felbukkan a Végjátékban: a film elején látható csoportterápián ő mesél a szomorúan alakuló randijáról.

10. A filmnek Indiában egy olyan változatát játsszák a mozikban, ahol minden csúnya beszédet lenémítanak, illetve nem írnak ki a feliratokban.

11. A Marvel-filmek védjegyének számítanak a stáblista utáni jelenetek. A Végjáték az első olyan filmjük az elmúlt tíz évben, ahol nem kapunk ilyen kis bónuszokat.

12. Másféle különlegességet viszont igen: a végefőcímben külön kiemelve láthatjuk mind a hat eredeti Bosszúállót, képekkel az első felbukkanásukról és a jelenlegi formájukról, megspékelve a színészek kézjegyes aláírásával.

13. Sőt, egy plusz hanghatást is felfedezhetnek a figyelmesek: fém kalapálása hallatszik, ami a legelső Vasember-film azon jelenetéből származik, ahol Tony Stark a fogságban elkészítette az első szuperpáncélját. A Vasember volt a Marvel-mozis univerzum első filmje annak idején.

14. Szintén a Marvel-filmek védjegyének számít, hogy mindegyikben egy-egy villanásnyi kameószerepre felbukkan a karakterek többségének megteremtője, a képregényalkotó-legenda Stan Lee. Aki ugyan tavaly 95 éves korába elhunyt, de az itteni jelenetét még előtte leforgatta, így a Végjáték egyben tőle is búcsúzik.

15. A filmben összesen nyolc Oscar-díjas színész szerepel: Brie Larson, Gwyneth Paltrow, Michael Douglas, William Hurt, Natalie Portman, Robert Redford, Marisa Tomei és Tilda Swinton.

16. A Végjáték összesen 400 millió dolláros költségvetésből készült.

17. Azt pedig már előre lehetett tudni, hogy ennek sokszorosát hozza majd vissza: soha annyi jegyet filmre nem adtak még el elővételben, mint a Végjátékra.

18. A bemutatása utáni első hétvégén (!) pedig 1,2 milliárdos bevételt hozott világszerte, amivel máris ott a helye a valaha volt legsikeresebb filmek listáján, és még hol a vége... Jó eséllyel az Avatar megdönthetetlennek hitt rekordját (2,8 milliárd) is el fogja érni, és elfoglalja az első helyet.

19. A magyar mozikban is brutálisan kezdett a film: az első hétvégén 343 ezren váltottak rá jegyet, ami más filmek (még akár hollywoodi látványmozik esetében is) össznézőszámként is elégedettséggel töltené el a forgalmazókat.