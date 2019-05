A Mindenki című kisfilm Oscar-díjas producere, Udvardy Anna elhunyt: a szomorú hírt a fia jelentette be a Facebookon.

Hosszan tartó betegség után távozott az élők sorából Udvardy Anna, az Oscar-díjas Mindenki című kisfilm producere. A filmes hosszan tartó betegség után távozott az élők sorából, erről a fia tudatta a családot és barátokat a producer Facebook-oldalán.