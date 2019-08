A Sziget látogatószáma idén is átlépi a félmilliót az egy hét alatt, de a tavalyi látogatócsúcsot biztos nem dönti meg.

Teltházzal nyitott a sziget, de a főszervező, Kádár Tamás szerint a zárónapon biztos nem lesz teltház:„Sajnos az időjárás előrejelzés hatása a napijegy vásárláson már látszik, de így is a végső heti látogatószám közel lesz az 530 ezerhez."



A főszervező kitért az első napi teltházas hírekre is. „A teltház a Sziget infrastruktúra fejlődésével és a helyszínek, nézőterek pozícionálásával nőtt az évek során 95 ezerre, a hatóságoktól is ekkora napi létszámra van rendezvénytartási engedélyünk" – mondta Kádár, aki hozzátette, a nyitónapon nem volt vészhelyzet, a sok egyéb program mellett egy hazai viszonylatban rekordlétszámú koncert zajlott le és a nap végén a teltházas tömeget a protokollnak megfelelően vezették ki a területről. Ed Sheeran első magyarországi fellépése egyébként hatalmas koncertélmény volt a rajongóinak.

A médiában az is felröppent, hogy „aggódhat a Sziget", miután a K-híd felújítása akár másfél évig is eltarthat. Ezzel kapcsolatban a főszervező elmondta, hogy az ismereteik szerint a K-híd tulajdonosa olyan felújítási tervet készített, ami belekalkulálta a Gyerek Sziget és a Sziget időpontját is. Mindamellett egy nemrég végzett statikai felmérés szerint a híd alkalmas a biztonságos közlekedés lebonyolítására.



Jól vizsgázott a Szigeten a biztonsági szolgálat operatív csapata is. Ők felelősek a belső ellenőrzésért és a Sziget kezdete előtti napon ők vették észre és adták át a rendőrségnek azt a két holland fiatalembert, akikről aztán kiderült, hogy nagy mennyiségű drogot próbáltak árusítani a fesztiválon.

A csütörtöki nap egyik "sztárfellépője" Jane Goodall főemlőskutató volt, aki a Sziget Love Revolution mozgalmának jegyében lépett a Nagyszínpadra egy tízperces előadással, megfogalmazva azt, amit a Sziget a kiáltványában is leír: "együtt képesek vagyunk rá, együtt meg fogjuk tenni" – utalva a környezetvédelemre. A főszervező elmondta, hogy már a jövő évi „speaker"-ek meghívásán dolgoznak, s bár konkrétumokat még nem árult el, de utalt arra, hogy ismert, jelentős személyekről van szó.

A zárónap programjába sajnos a rossz idő is beleszól, pedig, mint ahogy Kádár elmonda, a két headliner gázsijára többet fizettek, mint a 2016-os összes headlinerért. A főszervező felhívja a figyelmet, hogy mindenki esőkabátban jöjjön és ne esernyőt hozzon magával.



A Sziget idén mintegy 100.000 külföldi látogatót vonzott Budapestre a világ több mint 100 országából. A legtöbben az Egyesült Királyságból érkeztek, majd sorban Hollandia, Franciaország, Németország illetve Olaszország, hogy csak a legnagyobbakat említsük. A több mint 1000 fellépő a világ 62 országából érkezett és az egyszerre bentlévő látogatók idén kb. 53-47%-ban magyarok illetve külföldiek.