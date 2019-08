Programajánló: A legjobb nyár végi programok

Nincs még programod a nyár utolsó napjaira? Összegyűjtöttünk néhányat.

Fina Junior Világbajnokság

Ezen a hétvégén együtt szurkolhatunk a fiatal magyar úszótehetségeknek, ugyanis idén 7. alkalommal kerül megrendezésre a FINA Junior Úszó Világbajnokság, ahol izgalmas összecsapásoknak lehetünk szemtanúi a Duna Arénában.

További infók itt.

Időpont: 2019. augusztus 20 - 25.

Helyszín: Budapest, Duna Aréna

Budapest Urban Games

Augusztus 31-én, negyedszerre is megrendezik a Budapest Urban Games-t (BUG). Az indulók több sportágban is megmérkőzhetnek egyénileg, vagy csapatban. A Klauzál téren a sportközösségek két vérbeli csapatsportágban, a grundfociban és streetballban mérettethetik meg magukat. A futás és laser run gyönyörű helyszínen, a Citadellán kerül megrendezésre. A falmászás szerelmesei a lehető legizgalmasabb helyszínen, a Budai várfalon tehetik próbára tudásukat. Valamint a legmagasabb szintű biztonsági intézkedések mellett kerül sor a Duna-átúszásra a Műegyetem rakparton.

Az esemény idén is mindenki számára ingyenes, a részvétel regisztrációhoz kötött.

További részletek: Web, Facebook

Időpont: 2019. augusztus 31.

Helyszín: Budapest egyes helyszínein

Györöki Szüret és XVII. Halászléfőző Fesztivál

A régi szüretek hangulatát idézi meg a már hagyománnyá vált vidám, jelmezes szüreti felvonulás maskarásokkal, fúvószenekarral, néptáncosokkal és az elmaradhatatlan boros lovas kocsival. A lelkes csapatok által elkészített ízletes halászlevek kóstolása után kirakodóvásár, folklór-és gyermekműsorok, operett-melódiák, este pedig szüreti bál várja a vendégeket. Ideális családi, baráti program minden korosztály számára.

Időpont: 2019. augusztus 31.

Helyszín: Balatongyörök, móló melletti sétány

Állatkertek éjszakája

Országszerte 12 település 13 állatkertje, vadasparkja, valamint „állatos" bemutatóhelye várja az érdeklődőket augusztus 30-án, az Állatkertek Éjszakáján. A nagyközönséget mindenütt változatos programokkal, látványetetésekkel és más, a szokásos állatkerti látogatáshoz képest rendkívüli látnivalókkal várják. A részletes intézményenkénti programokat és egyéb kapcsolódó információkat az egyes állatkertek a saját honlapjukon teszik közzé.

Időpont: 2019. augusztus 30.

Helyszín: Országszerte

Szegedi Ifjúsági Napok

Az ország nyárzáró zenei fesztiválja idén is a szegedi Partfürdőn kerül megrendezésre. A 4 napos fesztiválon számos hazai és külföldi fellépő gondoskodik a buli hangulatáról.

A programokról bővebb infórmáció itt.

Időpont:2019. augusztus 28-31.

Helyszín: Szeged, Partfürdő