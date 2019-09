Szeptember 19-én kerül a mozikba a tokaji bor csodáját vászonra vivő Folyékony arany, mi pedig ennek kapcsán utánanéztünk melyek voltak azok a filmek, amelyek úgy jelenítettek meg emlékezetesen egy-egy mámorító nedűt, hogy közben nem az alkohol kétségtelenül meglévő sötét oldalára, hanem inkább a kulturális és gasztronómiai értékeire koncentráltak.

James Bond-filmek (1962- )

A filmtörténet valószínűleg leghíresebb alkoholfogyasztója a brit titkosszolgálat 007-es ügynöke, aki évtizedek óta kéri a vodka-martinijét felrázva, nem keverve. De James Bond sok minden mást is szívesen fogyaszt, egy a közös pont: mindig olyan hihetetlenül elegánsan és stílusosan teszi, hogy közben magunk is kedvet kapunk egy-egy pohárhoz.

Sörgyári capriccio (1981)

Talán egyetlen nemzet sem szereti (és készíti) jobban a sört, mint a csehek, és közülük is élen járt a téma kiaknázásában Bohumil Hrabal író. Az ő szüleiről írott regényét vitte aztán filmre a cseh film legendás mestere, Jiří Menzel. Hrabal szülei történetesen egy sörgyárban éltek, így aztán bőven adódott lehetőség olyan varázslatos jelenetekre, mint az alábbi.

Koktél (1988)

Nem tudunk vonatkozó statisztikákról, de fogadni mernénk rá, hogy a nyolcvanas évek végén meredeken megemelkedett a koktélfogyasztás mértéke a világban, miután a fiatal Tom Cruise olyan ellenállhatatlanul művelte a dolgot ebben a romantikus moziban. Persze elsőre neki sem ment olyan könnyen, és a következő filmrészlet egyben a pultosok iránti empátia fejlesztésére is kiválóan alkalmas.

Kerülőutak (2004)

Két jóbarát afféle legénybúcsús programként indul el egy kaliforniai bortúrára az édesbús Kerülőutakban, hogy aztán a könnyed kikapcsolódásnak szánt utazás végül váratlan fordulatokat vegyen, és meghatározó élménnyé változzon mindkettejük számára. Természetesen azért, mert a jófajta borok mellett előkerülnek az érzelmek is.

Bor, mámor, Provance (2006)

Russell Crowe igazi nagyképű, arrogáns bankárt játszik Ridley Scott sikerregényből készült filmjében, ez a bankár pedig örököl egy birtokot a festői Provance-ban. Odautazik, hogy gyorsan túladjon rajta, a hely (boroktól nem független) varázslatos szelleme viszont elbűvöli, a nem kevésbé varázslatos Marion Cotillard-al egyetemben.

Szesztolvajok (2012)

Ha a csehek a sörben világbajnokok, akkor a skótok a whisky-ben, és ez a film ráadásul egészen különleges palackokat vonultat fel még a skót whisky műfaján belül is. Ezek a palackok persze nagyon sokat is érnek, és épp ezért kovácsol tervet a megszerzésükre egy csapatnyi botcsinálta szesztolvaj.

Folyékony arany (2019)

A legismertebb magyar alkohol vitán felül a tokaji aszú, ami évszázadok óta örvend különleges hírnévnek világszerte. Valahogy úgy, ahogy a focisták között Puskás, és most az a rendező, aki a Puskás Hungary című emlékezetes dokumentumfilmben dolgozta fel a legenda életét, most ismét egész estés, szeptember 19-től a mozikban is látható rendezéssel jelentkezik, ezúttal a tokaji bort témájául választva. Annak titkát pedig, hogy miért is egyedülálló a tokaji, azokon keresztül mutatja be, akik nap mint nap küzdelmet folytatnak azért, hogy a végén a poharakba kerülhessen a folyékony arany.