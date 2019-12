Csütörtök éjszaka adták át az Egyesült Királyság legjobb fesztiváljait minősítő UK Festival Awards díjait, ahol egy külön kategóriában a legjobb Anglián kívüli fesztivált is megválasztották. A "Best Overseas Festival", azaz a legjobb külföldi fesztivál kategóriában idén is a Sziget vitte el a pálmát.

2018 után 2019-ben is a Szigetet választották a legjobb külföldi fesztiválnak a brit fesztiválokat minősítő megmérettetésen, a UK Festival Awards díjátadóján, ahol egy kategóriában a kontinens Anglián kívüli fesztiváljait is díjazzák. Ebben a kategóriában - immár másodszor – ismét a Sziget bizonyult a legjobbnak.

"Komoly elismerés, hogy a gazdag fesztiválkultúrával bíró angol közönség ismét minket tartott a legjobb külföldi fesztiválnak, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy olyan fesztiválokat is magunk mögé utasítottunk, mint például a belga Tomorrowland. A díj egyben feladat is, hogy 2020-ban is egy nemzetközi mércével mérve is különleges és kiemelkedő fesztivált szervezzünk." - mondta Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője.