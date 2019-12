Számtalan olyan program várja az érdkelődöket a demeceber hátralévő részében, amik segítenek egy kicsit kiszakadni az ünnepi készülődésből, az év végi hajrából. Összeszedtünk néhány fantasztikus programot, amiket érdemes megnézni az elkövetkező hetekben.

Nemzeti Színház - A vihar

„Ez a darab a felháborító hálátlanságról, ravaszságról és erőszakról szól, ugyanakkor fontos gondolatokat közvetít a művészet és a művész mai világban betöltött szerepéről. A csoda – messze nem az emberségesség szinonimája. Egy ember varázserő nélkül is ember maradhat. Viszont a mágikus képességekkel bíró, de belső, lelki emberi tulajdonságoktól megfosztott személyt nem tekinthetjük egyértelműen a nagybetűvel írt Emberi nem képviselőjének. Addig létezünk, ameddig az emlékünk fennmarad. De a legszörnyűbb, ha elkezdjük az emlékezetet korlátlanul manipulálni."

Időpont: bemutató december 20.

Helyszín: Nemzeti Színház

Mikulásgyár

A MikulásGyár elsősorban tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket, jó minőségű ruhát, könyvet, játékot, édességet vár adományként. Fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy a rászorultaknak tartós élelmiszerre van a legnagyobb szükségük, így, amennyiben lehetőségük van, vigyenek minél több konzervet, tésztát, lisztet, cukrot, rizst, olajat stb. A MikulásGyár nagyon szívesen fogad játékokat, könyveket is, ám arra kérik az adományozókat, hogy olyan ruhákat, könyveket adományozzanak, amelyeket maguk és gyermekük is szívesen fogadna.

Időpont: november 29. és december 21. között

Helyszín: Budapest, Millenáris Park

Karácsonyi Kutyás Vásár

A korábbi évekhez hasonlóan idén is szervez Karácsonyi Kutyás Vásárt az Academy Golf Budapest csapata, akiket a Mad Dog Cafe fog segíteni december 22-én. A vásáron mindent be lehet majd szerezni, amire a négylábúaknak, illetve gazdijaiknak csak szüksége lehet a kutyás városi léthez.

Idén is megrendezésre kerül a Karácsonyi Kutyás Vásár, ahol mindent be tudsz szerezni kedvencednek, amire csak szüksége van, valamint hasznos tanácsokat, tippeket is kaphattok kutya-fizioterapeutától. Számos olyan hazai tervező és tulajdonos látogat el erre a rendezvényre, akik kifejezetten kutyák számára tervez és árul kiegészítőket, nyalánkságokat.

Időpont: december 22

Helyszín: Academy Golf Budapest

Vers-estek a MÜPA-ban: Fodor Ákos

Az, hogy valaki a legnépszerűbb, mindig gyanakvásra ad okot. Ki dönti el, minek alapján, és mit áldozott fel az illető népszerűsége érdekében? Fodor Ákos (1945-2015) esetében minden bizonnyal nem az a legérdekesebb, hogy miközben húszegynéhány könyve többnyire csekély visszhangot keltett, páratlanul népszerű a Facebookot használók körében - ezrével lelhetők föl a tőle származó idézetek -; az teszi hallatlanul izgalmassá ezt, hogy ő maga soha, semmilyen formában nem volt jelen ezen a közösségi fórumon.

Időpont: december 20

Helyszín: MÜPA

Óbudai dizájn Piknink - Karácsonyi különkiadás a designfalon

Tudatos vásárlók és hazai kézműves alkotók, tervezői márkák találkozása az ünnepi készülődés négy adventi hétvégéjén. A Szindbád Rendezvénytérben kialakított Designfal szemet gyönyörködtető, kreatív alkotásokkal fogadja a betérőket. A tervezők és designerek művészi munkái között akár egyedi karácsonyi ajándékokra is lelhetünk, miközben beszélgetni is lehet a tervezőkkel.

Időpont: december 21-22.

Helyszín: Szindbád Rendezvényterem