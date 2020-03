Ez most nem az utazgatások időszaka, de aki szeretne, így is kalandozhat méghozzá a könyvek segítségével. Barangolhatunk új, vagy képzeletbeli tájakon, megismerhetünk új embereket, sorsokat, helyzeteket. Eshetünk szerelembe, lehetünk harcosok, átmehetünk egy belső változáson úgy, hogy ehhez csak egyetlen dolgot kell tennünk: olvasni. Íme, néhány könyv, amit ajánlunk azoknak, akik a négy fal között is szeretnének felfedezni.

Frances Mayes - Napsütötte ToszkánaValószínűleg a könyvből készült filmet rengetegen ismerik, de érdemes elolvasni akkor is, ha már láttuk – akár nem is egyszer – az adaptációt. A regény főszereplője új életet kezd, méghozzá a napsütötte Toszkánában egy Cortona melletti régi házban. A finom ételek, a borok, az olasz életérzés olyan élénken jelenik meg a sorokban, hogy úgy érezhetjük, mi is ott vagyunk. Ez a könyv egyszerre tekinthető útleírásnak, szakácskönyvnek és regénynek is.

Gerald Durrell – Családom és egyéb állatfajtákGerald Durrell több művét is lehetne ajánlani annak, aki szeretne a könyvek segítségével utazni, ez a regénye mondhatni egy alapmű, amelyben arról mesél, hogyan tették át székhelyüket az állandóan borús és esős Angliából egy paradicsomi görög szigetre, Korfura. Az állatok és a természet végtelen szeretete érződik a lapokon, mindez rengeteg humorral fűszerezve.

Szerb Antal – Utas és holdvilágA könyvben lelki és fizikai utazás történik egyszerre. A főszereplő, Mihály a nászútján ébred rá arra, hogy az általa elérni kívánt konformista polgári életet mégsem akarja élni, és szeretne legalább a lélek időgépén visszarepülni a rég elmúlt ifjúságába. Hiába próbál azonban megszökni önmaga, az élete és az újdonsült felesége elől, végül bele kell törődnie abba, amibe nem akar.

Gayle Forman – Csak egy napAllyson nem csak nyugat-európai körútra indul a könyvben, hanem az önmegismerés rögös útján is, miközben megpróbálj megszabadulni a belé nevelt korlátoktól, hogy rátaláljon az igazi szerelemre. Nem véletlenül Csak egy nap a könyv címe, hiszen az út során találkozik egy lezser, holland színésszel, a közöttük lévő szikrából pedig egyetlen nap alatt gyullad ki a láng, és az igazi utazás csak ekkor indul el képletesen és szó szerint is.

Jonathan Swift – Gulliver utazásaiAki nem az általunk jól ismert világban szeretne kalandozni, hanem a fantáziáját még jobban megmozgatna inkább olyan vidékekre vándorolna, ahol ember nem járt – szó szerint -, annak kifejezetten érdemes belefognia ebbe a klasszikusnak mondható olvasmányba. A szatirikus fantasy négy különös helyszínre repít el minket: Lilliputba, Brobdingnagba, Lugnaggba és a nyihahák országába.