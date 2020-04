A Fonogram-nap a magyar zenei élet ünnepe. Hallgass még több magyar zenét, #mertkelladal! A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége közel három évtizede minden évben odaítéli a különböző zenei stílusok hazai és nemzetközi legjobbjainak az őket megillető szakmai díjat. 2020 sem kivétel. Az egyes zenei kategóriák győzteseire online videók formájában derült fény. Az online műsorfolyam egész nap a www.fonogram.hu oldalon, illetve a Fonogram - Magyar Zenei Díj közösségimédia-felületein futott. A nyerteseket bemutató kisfilmekben a művészek videóüzenetben reagálhattak a díjra, üzenhettek a zenei szakmának, a közönségüknek.

1. az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele

HOBO - Hé, Magyar Joe! (GrundRecords)

2. az év külföldi klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele

BRYAN ADAMS - Shine A Light (Universal Music)

3. az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele

RÁCZ GERGŐ x ORSOVAI RENI - Mostantól (Schubert Music Publishing)

4. az év külföldi modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele

BILLIE EILISH - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Universal Music)

5. az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele

MÖRK - The Resurrection Of Mörk (Schubert Music Publishing)

6. az év külföldi alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele

LANA DEL REY - Norman Fucking Rockwell! (Universal Music)

7. az év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele

KRIZSO - Boys In The City, Girls From The Woods (szerzői kiadás)

8. az év külföldi elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele

ARMIN VAN BUUREN - Blah Blah Blah (Sony Music)

9. az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele

GANXSTA ZOLEE és a KARTEL - Oldskool (MFM Music)

10. az év külföldi rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele

LIL NAS X feat. BILLY RAY CYRUS - Old Town Road (Sony Music)

11. az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele

LEANDER KILLS - Luxusnyomor (Keytracks Hungary)

MUDFIELD - Sárrét (Keytracks Hungary)

(megosztott díj - holt verseny)

12. az év külföldi hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele

SLIPKNOT - We Are Not Your Kind (Magneoton/Warner Music)

13. az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele

BALÁZS PALI - Majd holnap írok... (szerzői kiadás)

14. az év hazai kortárs szórakoztatózenei albuma vagy hangfelvétele

CIMBALIBAND - Iram (Fonó)

15. az év hazai gyermek albuma vagy hangfelvétele

VERONAKI - Mosó Masa mosodája (Universal Music Hungary)

16. az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele

SÁRIK PÉTER TRIÓ - X Bartók (szerzői kiadás)

17. az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele

LAJKÓ FÉLIX & VOLOSI - Lajkó Félix & Volosi (Fonó)

18. az év felfedezettje

CARSON COMA (Gold Record)

19. az év hangfelvétele

BAGOSSY BROTHERS COMPANY - Olyan Ő (Prime Event Management)

szakmai életműdíj

GŐZ LÁSZLÓ

életműdíj

KOVÁCS KATI