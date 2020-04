Nem csak komoly tapasztalata, de egyedi véleménye is van a férfisztriptízről, Ricky Martin mögött futott be, és máig a nagyszüleinél nyaral. Ezekről, és még sok más érdekességről is olvashatsz cikkünkben a kerek születésnapját ünneplő Channing Tatum kapcsán.

1.Egy alabamai kisvárosban született, cseppet sem művészcsaládba, az édesanyja egy légitársaságnál, az édesapja pedig építkezéseken dolgozott.

2.Gyerekkorában a nyarakat a vidéki nagyszüleinél töltötte, és ez olyan meghatározó élmény maradt számára, hogy a mai napig hozzájuk vonul vissza nyári vakációzni.

3.A különleges vágású szemei és arcberendezése miatt többször elterjedt róla, hogy indián ősökkel is rendelkezik, de erre nincs bizonyíték. Sőt, a felmenőit a XVI. századi amerikai telepesekig vissza tudja vezetni, és akadnak köztük angolok, írek, skótok, németek, walesiek és franciák is.

4.Gyerekkorában figyelemzavaros hiperaktivitásban és diszlexiában is szenvedett, ami nyilván nem tett jót a tanulmányi eredményeinek.

5.Balhés kissrác is volt, ugyanakkor a szülei érezték benne, hogy többre hivatott, és kilencedikes korában választás elé állították, magániskolába, vagy katonai suliba akar menni? Ő a katonai sulit választotta.

6.Itt fedezte fel magának a sportot. Atlétikában, baseballban, kungfuban és fociban is nagyon tehetségesnek bizonyult, a legjobban viszont az amerikai futball ment neki, az iskolai csapat sztárja lett, és egyetemi ösztöndíjat szerzett vele.

7.Az egyetemet viszont gyorsan otthagyta, és hazatérve következett néhány kallódó év az életében. Ez alatt dolgozott építkezéseken, parfümbolti eladóként, állatorvosi rendelőben, végrehajtóként és chippendale táncosként is. Igen, amit a Magic Mike-ban láthattunk, az nagyrészt a személyes élményein alapult.

8.Meglepő véleménnyel van a sztriptíz ezen vállfajáról, szerinte a nők nem is az izmos pasik látványa miatt járnak ilyen műsorokra. „A férfiak egyértelmű, miért mennek sztriptízbárokba, ez egy ösztönös vágy. De amikor egy férfi vetkőzik a színpadon, annak nem más a lényege, mint hogy felvigyen maga mellé egy nőt a közönségből, és kínos helyzetbe hozza őt a barátnői előtt. A legtöbb nő ilyenkor nem is a pasit, hanem a másik nő elvörösödő arcát nézi igazi élvezettel."

9.Élete első szerepét a kamerák előtt a She Bangs című Ricky Martin-videoklip jelentette, amiben háttértáncosként szerepelt, és 400 dollárt kapott érte. Akkor úgy érezte, igazán befutott.

10.Élete első divatbemutatóján 2000 őszén, Miamiban egy barátja kérésére, beugróként szerepelt, de utána rögtön kapott egy rakás szerződésajánlatot. Ezután egy jó ideig modellként dolgozott, és számos nagy márka reklámjában látható volt.

11.Színészként a Step Up című táncos film hozta el a kiugrást számára, de mást is köszönhet neki. A filmbeli partnere, Jenna Dewan ugyanis a magánéletében is a párja, majd a felesége lett. Tíz évig voltak házasok, egy gyerekük született, és 2019 novemberében váltak el.

12.A kedvenc filmje gyerekkora óta a Kincsvadászok című ifjúsági kalandmozi.

13.A kedvenc rendezője pedig Steven Soderbergh, ami nem is csoda azt tekintve, hogy már négy filmet forgattak közösen. Ezek sorrendben A bűn hálójában, a Magic Mike, a Mellékhatások és a Logan Lucky – A tuti balhé.

14.Noha képzett táncos több műfajban is, az Ave, Cézár! című film kedvéért el kellett sajátítania egy újat is. A filmben ugyanis egy ötvenes évekbeli hollywoodi énekes-táncos-komikust játszott, akinek a szteppelés a specialitása. Az egyik „film a filmben" jelenetben pedig az énekhangját is megcsillantotta.

15.2021-ben érkezik a mozikba az első olyan filmje, amiben nem csak játszik, de a forgatókönyv megírásából, sőt a rendezésből is kiveszi a részét. A Dog című alkotás egy olyan kommandósról szól, aki egy barátja temetésére igyekszik a kutyája társaságában, és eközben mindenféle különös kalandokba keveredik.