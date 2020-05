A legenda szerint élt egy Thomas Theodore Merrylin nevű arisztokrata, akire nagy hatást gyakorolt biológus édesapja. Magának való emberként élt igen zárkózott életet, de sokat utazott és kutatott. Megalkotott egy elméletet, mely szerint a Homo Sapien mellett két másik faj, a Homo Lupus és a Homo Vampyrus is fent tudott maradni. Igen, ő hitt abban, hogy vámpírok és vérfarkasok valóban léteztek. Azt állította, bizonyítékai is vannak, preparátumok és tárgyak formájában. Egyszer be is mutatta ezeket, de csalással vádolták, utána gyakorlatilag többet nem is lehetett hallani a „tudósról".

1960-ban egy londoni kisebb városrészt teljesen lebontottak, hogy helyet csináljanak új lakóépületek számára. Itt állt egy már régóta lakatlan kúria is, aminek pincéjében több ezer aprócska dobozra bukkantak a bontást végző munkások. Kíváncsiságból kinyitottak párat, és rémülten tekintettek a bennük lévő furcsa teremtményekre, melyekről legfeljebb mesékben és horror történetekben hallottak. Állítólag ez a ház egykor Thomas Theodore Merrylin tulajdona volt, a dobozok pedig bizarr gyűjteményét rejtették, tele furcsábbnál furcsább lény maradványaival.

A Merrylin Cryptid Múzeum

Dániában találunk egy gyűjteményt, mely nem csupán várfarkas csecsemőket és ősi vámpírnemzettségből származó műtárgyakat, de egyéb misztikus lényt is rejt. Azt már az olvasóra bízzuk, hogy mit gondol az eredetüket és valódiságukat tekintve: egy őrült víziójának manifesztálódásai, egy tudós valódi felfedezései, vagy csupán egy illusztrátor, író, és szobrász, nevezetesen Alex CF fiktív történettel bíró alkotásai, remek háttértörténettel.

Bármelyik legyen is az igazság, a gyűjteménytől nem lehet elvenni a bizarr, izgalmas és rémisztő jelzőt.

