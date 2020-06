Daniel

A megtörtént eseményeket feldolgozó dán dráma egy fotóriporter, Daniel Rye igaz történetét meséli el, akit 2013-ban Szíriában rabolt el, és tartott fogságban az Iszlám Állam. Puk Damsgard újságíró nagysikerű könyvét a tizenhárom hónapig tartó túszdrámáról az az Anders Thomas Jensen adaptálta filmre, akinek többek között az Oscar-díjas Egy jobb világ, vagy a kultfilm Ádám almái forgatókönyvét is köszönhetjük, a film rendezője pedig Niels Arden Oplev, aki korábban a világsiker A tetovált lányt készítette.

Tiszt és kém – A Dreyfus-ügy

Roman Polanski legújabb alkotása hatalmas viharokat kavart Franciaországban, de nem elsősorban maga a film, hanem a rendező személye miatt, akit a #MeToo-mozgalom hullámai végleg utolérni látszanak. Azt viszont nem vitatja senki, hogy a monumentális történelmi filmje különleges és színvonalas alkotás, amely ráadásul a francia és az európai történelem egyik legnagyobb botrányáról szól.

Medvevilág Szicíliában

A Medvevilág Szicíliában a XX. század egyik legjelentősebb szépirodalmi gyerekkönyve, az olasz irodalom klasszikus szerzője, Dino Buzzati varázslatos meséje. Akik pedig most animációs filmre álmodták ezt a történetet, azok a néhány éve méltán körülrajongott rajzfilm, A vörös teknős alkotói, ráadásul magyar segítséggel, hiszen a megvalósításon a Kecskeméti Animációs Stúdióval dolgoztak együtt.

Pont az a dal

A szürke ötven árnyalatának női főszereplője, Dakota Johnson ismét egy olyan lányt alakít ebben a zenés komédiában, aki feltűnésmentes háttérszereplő még a saját életében is, de aztán egy váratlan esemény arra készteti, hogy felfedezzen új lehetőségeket, és saját maga egy új oldalát is. Persze ezúttal teljesen más körülmények között, egy sikeres énekesnő (Tracee Ellis Ross) asszisztenseként, akinek egyszer csak ölébe pottyan élete nagy kihívása.

Tenet

Christopher Nolan híres arról, hogy szeret minél kevesebb előzetes információt kiadni a filmjeiről, így egyelőre még az is rejtély, időmanipuláción és világmegmentésen kívül miről is szól pontosan a Tenet – sokak szerint még az is lehet, hogy az Eredet trükkös folytatását készítette el a mesterrendező. Az bizonyos viszont, hogy a nyitás után ez lesz az első nagy hollywoodi blockbuster a mozikban július közepén, hisz minden más szuperprodukció premierdátumát óvatosan későbbre csúsztatták, így pedig a Tenet a járvány utáni nemzetközi mozis újraindulás szimbóluma is, már most.

Mulan

A Tenet premierje után viszont már viszonylag gyorsan visszarázódnak a dolgok a rendes mozis kerékvágásba, hiszen a Disney július végén mutatja be az egyszer már alaposan beharangozott, márciusról a járvány miatt elcsúsztatott filmjét, amiben az évszázados kínai legenda és a kilencvenes évek sikeres rajzfilmje élőszereplős változatban elevenedik meg.

Wonder Woman 1984

A szuperhős- és képregényfilmek rajongóinak még augusztusig kell várniuk a friss betevőre, de akkor viszont érkezik a méltán körülrajongott Gal Gadot, és Wonder Woman-ként billenti fenéken a rosszfiúkat egy olyan filmben, ami egyszerre folytatása és előzménye is az eddigi mozis kalandjainak, a címben jelzett évben játszódva.