Az énekesnőt az sem állíthatja meg, hogy a járvány miatt egyelőre nem lehetnek koncertek. Szandi fergeteges rockpartyt csapott az Edda zenészeivel, Alapi Istvánnal és Gömöry Zsolttal, illetve férjével. Erre pedig a rajongóit is meginvitálta, persze csak online.

Szandit nem éppen rockénekesnőként ismerhettük meg, de ebben a műfajban is fenomenális ez már egészen biztos. A sztár olyan zenészekkel állt össze egy online rockkoncert erejéig, mint Alapi István, az Edda gitárosa és Gömöry Zsolt, az együttes billentyűse. A csapathoz csatlakozott Szandi férje is, akiről kevesen tudják, hogy mélyen legbelül rockzenész – árulta el az énekesnő, aki reméli, hogy hamarosan élőben is felléphet majd ezzel a remek bandával.