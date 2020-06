1. Egy szállodában dolgozott felszolgálóként

A híres színésznőnek is pénzt kellett szereznie a főiskolai évek finanszírozására, és mint sok más világsztár, ő is a turizmus-vendéglátás világában próbált érvényesülni. Mint kiderült, a Hotel Somersetnél dolgozott felszolgálóként New Yersey-ben. A hírek szerint eredetileg nem is színésznőnek készült: tinédzser korában operaénekes akart lenni, később pedig pompomlány.

2. Egyáltalán nem volt szép kislány

Számos helyen olvasható, hogy Meryl nem tartozott a gimi szép lányai közé - sőt, kifejezetten csúnya gyerek volt. Állítólag túlsúllyal küzdött, fogszabályzót és szemüveget viselt, ráadásul a frizurája is elég előnytelen volt. Ezt ma már nagyon nehéz elképzelni róla, de ő az élő példa arra, hogy a fiatalkori megjelenésünk nem feltétlen pecsételi meg az egész életünket.

3. Fiatalon meghalt a szerelme, így ismerte meg a férjét

John Cazale és Streep között 14 év korkülönbség volt a férfi javára, ám ez nem szabott határt a kettejük közötti szerelemnek. Kapcsolatuk azonban mindössze 2 évig tartott, Cazale ugyanis 1978-ban életét vesztette tüdőrákban. Szerencsétlenségükre a betegség híre pont akkor érkezett, amikor a színésznő összeköltözött Johnnal. Meryl azonban nem hagyta magára haldokló szerelmét, ápolta és támasza volt az utolsó percig.

Az élet fintora, hogy a férfi halála kapcsán ismerte meg férjét, Donald Gummert. Meryl testvére ugyanis őt vitte magával, mikor segíteni kellett a sztárnak kiköltözni az elhunyt kedvese otthonából. Akkor talán nem is gondolták volna, hogy házasok lesznek, és négy gyermek boldog szülei. Mégis így lett.

4. Folyékonyan beszél lengyelül, köszönhetően egy filmnek

Az 1982-es Sophie választása film kedvéért Meryl Streep megtanult lengyelül. A filmforgatás kezdete előtt Meryl Streep megszámlálhatatlanul sok órát töltött el azzal, hogy elsajátítsa a lengyel nevet. Elsősorban nem az volt a célja, hogy perfektül beszéljen, sokkal inkább az, hogy a kiejtése a lehető leghitelesebb legyen. Végül sikerült: német akcentussal beszélt lengyelül, ráadásul annyira jól, hogy a helyiek közül (akik nem ismerték őt) sokan azt hitték, közülük való.

5. Eredetileg nem Meryl Streep volt a neve

Egyszer egy interjúban elárulta, eredetileg Mary Louise Streep néven látta meg a napvilágot. Nevét az édesanyja és nagymamája után kapta, a Louise név pedig édesanyja legjobb barátjához fűződik. Ám édesapja mindig Merylnek becézte, így ragadt rá az a név, amellyel végül megismerte az egész világ.