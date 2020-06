A híres musical film sokakat elvarázsolt Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan és Amanda Seyfried főszereplésével, a második részben pedig Lily James alakította a fiatal Donnát, ami szintén nagy sikernek örvendett.

A rajongók bizonyára már nagyon várják a folytatást, hiszen a Mamma Mia! filmet eredetileg trilógiának szánták. Az egyik alkotó, Judy Craymer elárulta, már szerettek volna foglalkozni a folytatással, ám a járvány miatt erre még nem került sor.

„Ezekben a hónapokban kellett volna kigondolnom, mi legyen a harmadik filmmel, de a járvány miatt még tervezgetni sem tudtam. Szerintem egy nap biztos lesz még egy film, már csak azért is, mert trilógiának szántuk a Mamma Mia!-t. Biztos vagyok benne, hogy az Universal stúdió is szeretné" – mondta el a Daily Mailnek.

Azt is hozzátette, az ABBA-tagok, Benny Andersson és Bjorn Ulvaeus új dalait is szeretnék a filmben használni.