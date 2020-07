Az ikonikus színészek első szárnypróbálgatásaikra kevesen emlékeznek, pedig sok esetben már az az az alakításuk is lehengerlő volt. Ilyen nagy színésznek számít a kétszeres Oscar-díjas Marlon Brando, vagy a négyszeres Oscar-díjas Katharine Hepburn, de rajtuk kívül is vannak még bőven olyan művészek, akik tényleg színésznek születtek. Nézd meg őket életük első, és utolsó szerepében.

Marlon BrandoA kétszeres Oscar-díjas színész a 20. század egyik legnagyobb hatású filmszínésze volt. Pályafutása a színpadon kezdődött, első filmes szerepét a Férfiak című drámában kapta, amelyben egy második világháborús veteránt alakított, aki deréktól lefelé lebénult. Dühőssé és lázadóvá tette helyzete, amelyre gyógyírt menyasszonya kitartó, tiszta szerelme jelentett. Élete utolsó filmje A szajré című akciófilm volt, és ez volt az első, amelyben Robert De Niróval együtt játszottak.

Cary GrantA brit születésű amerikai művészt minden idők egyik legjobb színészének tartják, Oscar-díjat azonban külön egyik filmjéért sem kapott, ellenben 1970-ben Életmű-díjat kapott. 1931-ben, huszonhét évesen szerződtette a Paramount Pictures. Élete első filmes szerepét a This Is the Night című vígjátékban kapta és 1966-ban a Lassan a testtel című romantikus komédiában játszott utoljára, ezután visszavonult a filmezéstől.

Katharine HepburnKatharine Hepburnre hamar felfigyelt a színházi közönség, a Warrior's Husband című darabban nyújtott alakítása után özönlöttek hozzá a filmszerepek. A mozivásznon először a Búcsú a szerelemtől című drámában volt látható, utoljára pedig az 1994-es A sors útjaiban tűnt fel Warren Beatty Annette Bening oldalán. A színésznőt pályafutása során négy Oscar-díjjal tüntették ki, és összesen tizenkétszer jelölték a díjra. Az 1990-es évek közepén visszavonult a filmezéstől, napjait teljes magányban töltötte. 96 évesen halt meg.

Natalie WoodGyermekként kezdett színészkedéssel foglalkozni, A holnapért élni kell című 1946-os dráma volt az első nagyobb film, amelyben játszott nyolcévesen. Egészen 1955-ig, vagyis 17 éves koráig nem is tudott menekülni a gyerekszerepektől, onnantól azonban végre felnőtt, tehetséges nőként alkalmazták a stúdiók. Utolsó alakítása az 1983-as Agyhalál című thrillerben volt. Élete során háromszor jelölték Oscar-díjra, kétszer pedig elnyerte a Golden Globe-díjat.