Egy thrillerben szerepel újra együtt több mint 25 év után Julia Roberts és Denzel Washington. A Leave The World Behind című, hamarosan megjelenő regényből a Netflix számára készül film - értesült a Deadline.com hollywoodi hírportál.

Rumaan Alam könyvét a HarperColins leányvállalata, az Ecco adja ki ősszel. A Deadline.com forrásai szerint a Netflix hétszámjegyű összeget fizetett a licitharcban a megfilmesítés jogáért. Alamnak ez a harmadik kötete a The Rich and Pretty és a That Kind of Mother után.

A Leave The World Behind, amelyből a forgatókönyvet a film rendezője, Sam Esmail írja, egy felbolydult világban játszódik. Egy vakációzó fehér család és a nyaralóját nekik kiadó fekete család kerül egy fedél alá, minden információtól elvágva. A külvilág félelmetes felfordulása, valamint a társadalmi és faji különbségek miatt rövidesen elszabadulnak az indulatok.

Julia Roberts és Denzel Washington A Pelikán ügyirat című thrillerben játszott együtt a filmvásznon. A színésznő Esmaillal is dolgozott már a Homecoming című Amazon-sorozaton.

A Netflix jelentős összegeket fektet be készülő produkciókba: épp a napokban jelentették be, hogy Joe és Anthony Russo (Bosszúállók: Végjáték) megrendezi számukra a The Gray Man című Mark Greaney-regényt, amelyből siker esetén akár egy filmsorozat is születhet. A film főszerepeire Ryan Goslingot és Chris Evanst kérték fel. A produkció költségvetését csaknem 200 millió dollárra (61 milliárd forintra) tervezik.