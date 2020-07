Aki esetleg nem ismerné: a Dark egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy egy logikátlannak tűnő labirintusba zárja a nézőt, és nem is ereszti ki onnan. A Netflix történetének egyik legsikeresebb nem angolnyelvű sorozata nem az a tipikus esti bambulós, ugyanis komoly figyelmet és gondolkodást igényel a nézőtől. Talán nem véletlen, hogy sokak szerint egyfajta intelligencia szűrő.

Júniusban mutatták be a sorozat harmadik évadát, és mostanra már abban is biztosak lehetünk, hogy nem lesz folytatása. Az alkotók sok más produkcióval ellentétben már a forgatás első napján pontosan tudták, hány évadot szeretnének, és mi lesz a konkrét történet. Nem a nézők reakciója határozta meg, hogy hány részt sajtolnak még ki az ígéretes történetből, hanem egy előre kigondolt, részletesen és alaposan kidolgozott sztorit adtak el nekünk. Éppen ezért még ha fájó szívvel is, de megértően búcsúzunk Winden lakóitól, és hálásak lehetünk azért, amiért Baran bo Odar és Jantje Friese képesek voltak a csúcson abbahagyni.

Akár egy kaleidoszkóp...

Teljes nyugalommal kijelenthető, hogy nincs ember, aki első látásra képes észrevenni minden részletet és szimbólumot a sorok között. Akárhányszor nézzük újra az epizódokat, mindig adnak valami kis pluszt, ami hatással van az összképre. Nem is meglepő, hogy ilyen könnyű benne elveszni, hiszen sokszor már azt is nehéz eldönteni, milyen évet írunk, vagy hogy a képernyőn látható szereplő pontosan kicsoda, hova tart, és miért. Ezeknek a meghatározása sokszor hosszú másodperceket vesz igénybe, így nem mindig marad időnk arra, hogy detektáljuk és értelmezzük például a háttérben futó tévéreklámot, vagy a falon lévő képet - pedig sok esetben ezek is kapcsolódnak a történethez.

Összegyűjtöttem 3 olyan részletet, amit talán te sem vettél észre

Michael és Laokoón fiai

Az első évad második részében, Michael padlástéri műhelyében számtalan festmény található, ám az csak keveseknek tűnik fel, hogy a képek között a görög mitológiából ismert Laokoón és fiai című szoborcsoportról is fellelhető egy festmény. Laokoón trójai papot és két fiát a kígyó halálos szorításában ábrázolták, a márvány szoborcsoportot pedig Rómában, a Vatikáni Múzeumban őrzik. Becslések szerint az időszámításunk előtti első századból való. A szoborcsoporthoz egy görög mítosz is tartozik: Laokoón és fiai a tengerparton imádkoztak, amikor villogó tekintetű, szörnyekhez hasonló kígyók úsztak ki a partra, és megtámadták az ártatlanul fohászkodókat. A kígyók körülvették őket, mérgező harapásaikkal pedig nem csak fájdalmat, hanem halált is okoztak. Ez a szoborcsoport tehát a fájdalom, a kín és a halál szimbólumaként tekinthető, ami valószínűleg nem véletlenül jelenik meg Michael műhelyének falán.

Martha és Ariadné mítosza

Szintén az első évad második részében pillantható meg Martha mögött egy Ariadné-poszter is, amely hasonlóan az előzőhöz, egy görög mitológiai történethez köthető. Ariadné története többször is felbukkan a sorozatban, Martha például az iskolai színdarabban is Ariadné játékverziójában szerepel, sőt a fiatal Gustav Tanhaus is ezt a történetet olvasta az 1800-as években.

A mítosz szerint Ariadné szerelembe esett a Krétába érkező Thészeusszal, de tudta, hogy szerelmük beteljesedéséhez Thészeusznak meg kell küzdenie a Minótaurosszal. Ariadné tanácsért fordult a nagy tudású Daidaloszhoz, miképpen segíthetné választottját a félig bika, félig ember Minótaurosszal szemben. Ariadné aranyfonal-gombolyagot adott szerelmének, aki a gombolyag segítségével talált ki a labirintusból, miután legyőzte a szörnyet.

Kalandjaik azonban itt nem értek véget. A győzelem után Thészeusz magával vitte Ariadnét, kikötöttek Délosz, majd Náxosz szigetén, ahol rejtélyes körülmények között elszakadtak egymástól. Bizonyos változatok szerint Ariadné eltévedt Náxosz szigetén, más változatok szerint azonban Thészeusz hagyta őt ott Hermész vagy Pallasz Athéné tanácsára. Megint más változatokban Dionüszosz megjelent és házassággal biztatva rávette, hogy maradjon a szigeten.

Náxoszon Dionüszosz rátalált Ariadnéra, feleségül vette és több gyermekük is született: Oinopión, Sztaphülosz, Euanthész, Peparethosz és Thoasz. Ariadné későbbi sorsáról szintén több változat ismert: az egyik szerint Ariadnét Oinarosz, Dionüszosz papja vette másodjára feleségül, más elbeszélésben az elhagyott lány felakasztotta magát, vagy belehalt a szülésbe. Annyi biztos, hogy ez a történet is tökéletesen passzol a Dark szövevényes, nyomasztó, árulásokkal és fájdalmakkal teli hangulatához.

Bizonyos elképzelések szerint Ariadné tragikus szerelmi története Martha és Jonas soha véget nem érő szerelmi hullámzásának szimbóluma.

Goethe Faustja és a Dark kapcsolata

A negyedik részben Magnus és Franziska tanára Johann Wolfgang von Goethe német író alapvető művét, a Faustot tárgyalja. Ez a mű egy olyan ember történetét dolgozza fel, aki üzletet köt az ördöggel. Faust a lelkét ismeretekre és hatalomra cseréli, ez pedig párhuzamba vonható Bartosz és Noé kapcsolatával.

A Faust nem csak ebben a részben köszön vissza: Klaudia 1953-ban eltűnt, majd 1986-ban visszatérő kutyájának neve is ide kapcsolható. A kutya neve (Gretchen) megegyezik Faust szerelmének nevével, akit még Mephistoval szemben is védeni próbált.

Biztos vagyok abban, hogy még számtalan olyan részlet van a sorozatban, amit nem fedeztünk fel, és amelyek csak arra várnak, hogy megfejtsük, miért van jelentőségük.