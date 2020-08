A hazugság színe (The Burnt Orange Heresy)Hazai mozis premier: 07.30.

Mick Jagger műgyűjtő milliárdost, Donald Sutherland titokzatos festőt játszik ebben a szellemes kamaradrámában, amely jórészt a festői Comoi-tó partján játszódik egy kastélyban, a főhőse pedig olyan műkritikus, aki a friss barátnőjével együtt gyanús üzelmekbe keveredik. Csalás, művészet, élethazugságok, ambíciók és lelkiismeret összecsapásai szikrázó dialógusokban és tettekben.

Made in Italy (Made in Italy)Hazai mozis premier: 08.06.

Liam Neeson a saját fiával, Micheál Richardsonnal szerepel együtt ebben a szívmelengető családi drámában, ami szintén varázslatos itáliai helyszínre viszi el a nézőit. Ők ketten ugyanis olyan apa-fiú párost játszanak, akik egy toszkánai családi villát készülnek eladni, ehhez azonban fel kell előbb újítani a rég üresen álló épületet. Miközben pedig a felújítás nyári kalanddá válik, szembe kell nézniük a család harmadik tagjának hiányával is, aki a való életben is hiányzik, hiszen Natasha Richardson színésznő néhány évvel ezelőtt egy síbaleset következtében távozott közös életükből.

Lovecraft Country (Lovecraft Country)Hazai tévés premier: 08.17. (HBO)

A kultikus író, a sci-fi irodalom egyik atyjának tekintett H. P. Lovecraft képzeletének rémisztő teremtményei is megelevenednek az HBO új nagy dobásának szánt sorozatban, ami az 1950-es évek faji szegregáció sújtotta Amerikájában egy család történetén keresztül visz el valóság és fantázia találkozásához.

Tenet (Tenet)Hazai mozis premier: 08.26.

Annyit vártunk rá, és végre tényleg megérkezik! Mi is többször beharangoztuk már Christopher Nolan új rendezését, ami első hollywoodi szuperprodukcióként a koronavírus utáni mozis újraindulás szimbóluma lett, és ennek megfelelően tologatták is rendesen a premier dátumát. Most úgy tűnik, új módszerhez folyamodik a stúdió, és nem várják ki az amerikai járványhelyzet rendeződését, hanem inkább a világ különböző tájain, különböző időpontokban jönnek ki a filmmel, amivel mi itthon jól járunk.

Palm Springs (Palm Springs)Hazai mozis premier: 08.27.

Egybehangzó kritikusi és nézői vélemények szerint a nyár vígjátéka a Palm Springs, ami még egy ilyen szedett-vedett mozis nyáron is jelent azért valamit. Amerikában streaming szolgáltatónál, nálunk moziban is nézők elé kerül ez a komédia, ami a kultikus Idétlen időkig alapötletét gondolja tovább. A főhőse ugyanis egy szörnyű lagzi napját kénytelen újra- meg újraélni, és ebben egy idő után társa is akad.