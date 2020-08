1. Magát okolta elveszített testvére halálért

Elvis Presley sosem titkolta, hogy volt egy testvére, aki mindössze 35 perccel született korábban nála, és csak egy napig volt életben. A szülés során komplikációk adódtak, melyek végzetes szövődményeket okoztak a kicsinél. Szívszorító érdekesség, hogy a Király azóta többször is felemlegette elhunyt testvérét, sőt, sokszor magát okolta azért, hogy Jesse-nek el kellett mennie. Ez nem ritka eset ikertestvérek esetében, ugyanis ők már a fejlődés korai szakaszában együtt vannak, így mindennél erősebb biológiai kötelék alakul ki közöttük. Gyakori, hogy az egyik fél halála esetén a másik saját magát tartja felelősnek.

2. Eredetileg szőke haja volt

Mint kiderült, Elvis közelében sem volt annak a fekete frizurának, ami később egyik védjegyévé vált. A sztár ugyanis eredetileg szőke hajkoronával érkezett a világra, amely felnőttkorára sem sokat változott. Ő azonban mindig is fekete hajra vágyott, ezért rendszeresen járt fodrászhoz. Larry Geller volt az a szerencsés szakember, aki kezelésbe vehette a Király frizuráját. De nem csak Presley volt az egyetlen híres vendége, hozzá járt például Marlon Brando is. Később azonban búcsút intett az összes vendégének, és szakértelmét kizárólag Elvis-re áldozta. Minden koncert és nyilvános megjelenés előtt ő lőtte be a híresség frizuráját. Bizonyos hírek szerint Elvis cipőpasztával kente időnként a haját, hogy még sötétebb és fényesebb hatást keltsen.

3. Nem írt egyetlen dalt sem

Döbbenet, de annak ellenére, hogy világsztár lett, egyetlen dalt sem írt magának. Az első dalát, az 1956-os Heartbreak Hotelt például Mae Boren Axton és Thomas Durden írta. Mindenesetre jó emberekkel vette körbe magát, ugyanis ezzel a dallal több, mint egymillió dollárt keresett. Persze Elvis is hozzátette a magáét a sikerhez, hiszen csodálatos énekhangja, szexi mozgása és vonzó megjelenése nélkül nem lett volna kasszasiker egyik slágere sem.

4. Priscilla nem sminkelhetett a jelenlétében

Elvis és Priscilla kapcsolatát mindig valamiféle ellentmondás jellemezte. Priscilla mindössze 14 éves volt, amikor megismerkedett a világ egyik leghíresebb emberével, aki 10 évvel volt idősebb nála. A Királynak nagyon tetszett a lány ártatlansága és tapasztalansága, ám ebből nem sokat hagyott meg. Miután összeházasodtak, Priscillát a maga képére formálta. Megcsináltatta a fogait, befestette a haját és olyan ruhákba öltöztette, amelyek neki tetszettek. Sőt, behozott néhány szabályt is a fiatal feleség életébe: arra kérte, hogy a jelenlétében sose öltözködjön vagy sminkeljen. Mindig legyen makulátlan, amikor együtt vannak.

5. Szerelmes volt a fegyverekbe

Elvis már igen fiatalon érdeklődni kezdett a fegyverek iránt - talán a katonaság hatására, talán nem. Mindenesetre felnőtt korára igen komoly fegyvergyűjteményt állított magának össze. Valódi megszállott volt, ami abban is megnyilvánult, hogy számos alkalommal vitte őket a koncertjeire. Persze a színpadra sosem kerültek fel, bár sokak szerint az sem volt teljesen biztonságos, hogy Presley öltözőjében egy fegyverraktár lapult. Egyik korábbi barátnőe, Ginger Alden egyszer azt nyilatkozta, hogy Elvis egyszer rálőtt egy tévékészülékre, egy másik alkalommal pedig golyót repített az ágytámlába.