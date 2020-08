A most 59 éves festő művészakadémiát végzett, festményeiből pedig több kiállítása is volt már az Egyesült Államokban és Brazíliában is.

Egyedi stílusa és a témaválasztása egyaránt hozzájárul népszerűségéhez. A klasszikus ecsetvonások modern átirata remekül illik a fülledt - távolról sem közönséges - erotikához.

Színes és impulzív festményei közül válogattunk. Kattints a képre és nézd meg a galériánkat!