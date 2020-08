Az augusztus 30-án megrendezett MTV Video Music Awards gála legnagyobb nyertese egyértelműen Lady Gaga, aki nemcsak Az év előadójának elismerését zsebelte be, de Ariana Grandéval közös dalát is elismerték a szavazók. A popdíva mellett a koreai fiúcsapat, a BTS is négy díjjal térhetett haza, de fontos kategóriákban lett győztes Taylor Swift, a Coldplay, míg Az év videoklipjének díja The Weekndnél landolt.

Habár idén az eddiginél szigorúbb egészségbiztonsági szabályok mellett, közönség nélkül, virtuális keretek között zajlott az MTV Video Music Awards díjátadója, a szervezők magasra tették a lécet. A fellépők között olyan zenei ikonok tették tiszteletüket, mint Ariana Grande, Lady Gaga, a BTS, Doja Cat, The Weeknd, CNCO, Maluma, a The Black Eyed Peas vagy Miley Cyrus, és néhány új kategória is született.

Az idei VMA egyik kulcs-mozzanata egyértelműen a „Hétköznapi hősök: Frontvonalban teljesítő egészségügyi dolgozók" kategóriájának létrehozása volt. Az új elismerés célja, hogy olyan orvosok, mentősök és ápolók is figyelmet kaphassanak a gálán, akik pozitív hozzáállásukkal, valamint inspiráló és szórakoztató előadásaikkal nyűgözik le a közösséget nap mint nap.

Az MTV Video Music Awards gálaműsort a magyar nézők is élőben nézhették az MTV-n. A műsort augusztus 31-én 13:05-kor és éjfél után, 01:50-kor magyar felirattal ismétli a csatorna.

A 2020-as MTV Video Music Awards díjazottjai:

AZ ÉV VIDEOKLIPJE

The Weeknd – "Blinding Lights" – XO / Republic Records

AZ ÉV ELŐADÓJA

Lady Gaga – Streamline / Interscope Records

AZ ÉV DALA

Lady Gaga with Ariana Grande – "Rain On Me" – Streamline / Interscope Records

A LEGJOBB EGYÜTTMŰKÖDÉS

Lady Gaga with Ariana Grande – "Rain On Me" – Streamline / Interscope Records

TRICON

Lady Gaga – Streamline / Interscope Records

FELTÖREKVŐ ELŐADÓ, Presented by Chime Banking

Doja Cat – Kemosabe / RCA Records

LEGJOBB POP

BTS – "On" – Big Hit Entertainment

LEGJOBB HIP-HOP

Megan Thee Stallion – "Savage" – 300 Entertainment

LEGJOBB ROCK

Coldplay – "Orphans" – Atlantic Records

LEGJOBB ALTERNATÍV

Machine Gun Kelly – "Bloody Valentine" – Bad Boy / Interscope Records

LEGJOBB LATIN

Maluma ft. J Balvin – "Qué Pena" – Sony Music Latin

LEGJOBB R&B

The Weeknd – "Blinding Lights" – XO / Republic Records

LEGJOBB K-POP

BTS – "On" – Big Hit Entertainment

LEGJOBB CSAPAT

BTS – "On" – Big Hit Entertainment

A NYÁR DALA

BLACKPINK – "How You Like That" – Interscope Records / YG Entertainment

VIDEO FOR GOOD

H.E.R. – "I Can't Breathe" – MBK / RCA Records

LEGJOBB OTTHON KÉSZÜLT VIDEÓ

Ariana Grande & Justin Bieber – "Stuck with U" – Republic Records / Def Jam

LEGJOBB KARANTÉN-ELŐADÁS

CNCO – Unplugged At Home

LEGJOBB RENDEZÉS

Taylor Swift – "The Man" – Republic Records – Rendező: Taylor Swift

LEGJOBB KÉP

Lady Gaga with Ariana Grande – "Rain On Me" – Streamline / Interscope Records – Operatőr: Thomas Kloss

LEGJOBB MŰVÉSZETI KONCEPCIÓ

Miley Cyrus – "Mother's Daughter" – RCA Records – Művészeti vezető: Christian Stone

LEGJOBB VIZUÁLIS EFFEKTEK

Dua Lipa – "Physical" – Warner Records – Vizuális effektek: EIGHTY4

LEGJOBB KOREOGRÁFIA

BTS – "On" – Big Hit Entertainment – Koreográfia: Son Sung Deuk, Lee Ga Hun, Lee Byung Eun

LEGJOBB VÁGÁS

Miley Cyrus – "Mother's Daughter" – RCA Records – Vágó: Alexandre Moors, Nuno Xico

„HÉTKÖZNAPI HŐSŐK: FRONTVONALBAN TELJESÍTŐ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK" DÍJ, az EXTRA® Gum támogatásával

Dr. Elvis Francois and Dr. William Robinson – 'Imagine'

Dr. Nate Wood – 'Lean On Me'

Jefferson University Hospital's Swab Squad – 'Level Up'

Jason 'Tik Tok Doc' Campbell

Lori Marie Key – 'Amazing Grace'