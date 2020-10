1940-ben született Budapesten nem vallásos zsidó családban. Apja textilkereskedő, anyja varrónő volt. Három és fél éves volt, amikor apját munkaszolgálatba vitték, anyját Auschwitzba, nagyanyját a gettóba, őt pedig egy fiatal katolikus nő az élete kockáztatásával rejtegette. Ez a fajta családi, de leginkább anyai „elhagyás" olyan traumát okozott benne kisgyermekként, hogy párkapcsolatai harmadik évében tudat alatt úgy kezdett el viselkedni, hogy párja elhagyja őt. Amikor erre az összefüggésre ráeszmélt és segítséget kért, képes volt változtatni.

1945 után szülei és nagyanyja is visszatértek, magukhoz vették őt, de szülei hamarosan elváltak, anyja és nagyanyja nevelték tovább.

Édesanyja feltétel nélküli szeretetét a kis András sosem élvezhette. Rengeteg verbális bántás érte részéről, amik komoly önbizalomhiányhoz, kötődési problémákhoz és egyéb traumákhoz vezettek.

1956-ban gimnazista volt, amikor apjának az az ötlete támadt, fia menjen Nyugatra, hogy ott tanuljon tovább. Anyja ugyan ellenezte, de végül az apai akarat győzött, és a kamasz Feldmár előbb Bécsbe, majd Angliába ment. Később Kanadába szökött, ahol 1957-ben a vöröskereszt megtalálta egy nagynénjét Torontóban, ők befogadták, a gimnázium befejezéséig velük élt. Ezt követően egyetemre ment, ahol előbb matematikát, majd filozófiát tanult. Egy magánéleti krízis után néhány évig pszichoanalízisre járt, ennek hatására döntött a pszichológia mellett, amelyből mesterszakon diplomázott.

1969-től Vancouverben dolgozott klinikai pszichológusként. Ebben az időszakban ismerkedett meg a neves skót pszichiáter, Robert David Laing munkáival, amelyek egy életre meghatározták Feldmár tudományos munkásságát, szakmai felfogását, a világhoz és hivatásához való viszonyát. 1974-ben Londonba ment, ahol Laing tanítványa, munkatársa és barátja lett. Többek között részt vett a Philadelphia Társaság munkájában is, amelyet Laing négy másik pszichológussal azzal a céllal alapított, hogy menedékeket tartson fenn azoknak a mély pszichikai zavarban szenvedőknek, akik egyébként elmegyógyintézetbe kerültek volna.

Íme, a 6 kedvenc idézetem aszületésnapos Feldmár Andrástól „A trauma tulajdonképpen nem az, ami történt veled, a trauma az, hogy soha senkivel nem tudtál erről beszélni. Az az élmény megfagyott." Olvasd tovább!

1975-ben Feldmár visszatért Kanadába, Vancouverben magánpraxist indított, és jelentős eredményeket ért el pszichotikus betegek terápiájával, amelyet radikális vagy anyai terápiának nevezett el: radikális azért, mert a legősibb gyökerekből táplálkozik, és anyai, mert a terápiában olyan környezetet teremt a páciensnek, mint egy szerető anya a gyerekének, ahol játék közben az szégyen nélkül mutathatja meg önmagát, úgy, ahogy van, meggyászolhatja, elsirathatja azt, amit elveszített.

Később számos előadást tartott Kanada, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia több városában, valamint Minszkben, Szarajevóban, Szerbiában is. 1992-ben négy hónapig a debreceni egyetem meghívására tartott előadásokat és terápiás foglalkozásokat. 1993-ban kiképző trénerként részt vett az UNESCO Csernobil Programjában, majd 1996-ban az ENSZ megbízásából Boszniában és Horvátországban dolgozott szakértő tanácsadóként.

Az ő inspirációjára alakult meg 1995-ben Magyarországon a Soteria Alapítvány Dr. Csom Éva vezetésével. A Soteria egy olyan nemzetközi intézményrendszer és gyógymód, amely a krízist átélő emberek saját öngyógyító képességeire és akaratára épít. Követői élhető, támogató teret és valós, játszmáktól mentes kapcsolatokat igyekeznek biztosítani a segítséget kérőknek.

Feldmár András egyre többször látogatott vissza Magyarországra előadásokat tartani, és 2006-ban végül létrejött a nevét viselő szellemi műhely, a Feldmár Intézet, amelynek elsődleges célja, hogy a különböző önismereti csoportok, előadások, workshopok segítségével minél többen ismerhessék meg a feldmári gondolkodásmódot és lehessenek aktív részesei annak a szellemi élménynek, amit a szabad, őszinte, kötöttségek és szégyenérzet nélküli kommunikáció adhat az embernek. 2019 júliusában Stuttgartban is megalakult az ottani Feldmár Intézet.

Feldmár a mai napig aktívan dolgozik Kanadában és az Egyesült Államokban terapeutaként, tanít, számos szervezet számára végez tanácsadói munkát. Évente egy-két alkalommal Magyarországra is eljön, a Feldmár Intézet szervezésében előadásokat tart, workshopokat vezet. Olyan alternatív és tradicionális módszerekkel is foglalkozik, amelyeket különféle kultúrák és vallások gyógyítói, papjai, sámánjai használtak és használnak ma is.

Magyarul számos könyve megjelent, ezek közül legismertebb a több kiadást is megért A tudatállapotok szivárványa, a Szabadíts meg a Gonosztól!, a Szégyen és szeretet, az Útmutató tévelygőknek, a Credo, a Büky Dorottyával közösen jegyzett A cudar édesanya, valamint a legutóbbi, 2020-ban publikált Személyes és személytelen című kötet. 2001-ben Fliegauf Benedek Van élet a halál előtt? címmel portréfilmet forgatott róla, ennek anyaga 2004-ben könyvben is megjelent.

Két sikertelen házasságot követően, harmadik feleségével, a 81 éves Meredith-tel kiegyensúlyozott kapcsolatban él. Két felnőtt gyermeke van, fia, Marcel 50, lánya, Soma pedig 47 éves.

Forrás: MTI, Feldmár András- Heti agymosó