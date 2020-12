Thomas Vinterberg rendezése volt a legsikeresebb alkotás az Európai Filmakadémia (EFA) helyszíni közönség nélkül tartott gáláján, amelyet az interneten közvetítettek. A Mads Mikkelsen főszereplésével készített dráma elnyerte a legjobb férfi alakításért, a legjobb rendezésért és a legjobb forgatókönyvért járó díjat is.



A film egy középkorú férfiakból álló baráti társaság kísérletét mutatja be, a négy középiskolai tanár azt a feltételezést vizsgálja meg a gyakorlatban, hogy a folyamatos enyhe fokú ittasság jobbá teszi az életet.

A Még egy kört mindenkinek volt az egyetlen a nagyjátékfilmes mezőnyben, amely az EFA legjelentősebb díjai közül egynél többet elhozott.



Wim Wenders, az EFA leköszönő elnöke - aki 25 év után távozik a tisztségből - kiemelte, hogy Thomas Winterberg alkotása a nagy érzelmek, az öröm és a fájdalom filmje, amely bemutatja, hogy mindent ki lehet hozni az életből, de nagyon el is lehet szúrni. A műsorba az otthonából egy videókonferencia alkalmazás révén bekapcsolódott rendező a többi között hangsúlyozta, hogy az EFA által képviselt európai filmipar világszerte egyedülálló, és a közpénzből finanszírozott európai támogatási rendszer nélkül egyik munkáját sem tudta volna elkészíteni. A legjobb női alakításért járó díjat Paula Beer, az Undine című német film főszereplője kapta. Az év európai felfedezése Carlo Sironi olasz rendező Napsugár című munkája.



A gálán elbúcsúztatták Wim Wenderst és az EFA ugyancsak távozó igazgatóját, Marion Döringet. Munkájukat rövid videóüzenetekben köszönte meg számos pályatárs, az akadémia egyik legfőbb támogatóját, a német szövetségi kormányt képviselve pedig Angela Merkel kancellár. Hosszabb beszédet Szabó István Oscar-díjas magyar filmrendező mondott, aki élőben jelentkezett be budapesti lakásából. Az EFA új elnöke - 2021 januárjától - Agnieszka Holland lengyel rendező, az igazgatói feladatokat Matthijs Wouter Knol, a Berlinale filmfesztivál mellett működő nemzetközi filmszakmai vásár korábbi igazgatója veszi át.



Az 1988-ban alapított EFA 33. alkalommal ítélte oda az európai Oscar-díjként is emlegetett elismeréseket, amelyek a kontinens filmművészete iránti figyelmet hivatottak erősíteni. Több díjat az utóbbi napokban tartott online fórumokon osztottak ki. A legfontosabb kategóriákban a csaknem négyezer filmest összefogó akadémia tagságának titkos szavazása alapján választják ki a legjobbat. Számos további kategóriában szűkebb, az adott területen jártas szakemberekből álló zsűri dönt. Valamennyi kategória jelöltjeit és győztesét felsorolták a díj honlapján.