A Belgrádi Opera, a Bécsi Állami Opera és a New York-i Metropolitan Opera egykori magánénekesnője csütörtökön halt meg Belgrádban.



Cvejic a dalmáciai Jesenicében született 1923. november 5-én. 1950-ben debütált Belgrádban a Rigoletto Maddalenájaként, 1960-tól a Bécsi Állami Operában énekelt, 1961-től a Metropolitanben is rendszeresen fellépett, de vendégszerepelt a világ más nagy operaházaiban, így a milánói Scalában is.

A Bécsi Állami Operában 1959 és 1978 között 372 alkalommal lépett fel 25 különböző szerepben. Budapesten 1965 áprilisában Delila szerepét énekelte Camille Saint-Saëns Sámson és Delila című operájában az Erkel Színházban.





Sötét tónusú althangja egyaránt sikert aratott az olasz és a német repertoárban, egyformán kiemelkedő volt Amneris, Carmen, Marcellina vagy Brangäne szerepében. A világ operaszínpadain összesen 77 szerepet énekelt 1800 előadásban.



Biserka Cvejic 1978-tól a belgrádi és az újvidéki zeneakadémián tanított, egyik leghíresebb tanítványa Zeljko Lucic szerb bariton. A színpadtól 1990-ben búcsúzott el végleg.